Online system inilunsad para sa pagmonitor ng solid waste management ng mga LGU

MAYNILA - Inilunsad ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources ang isang online monitoring system para mapaigting ang pagmomonitor sa mga lokal na pamahalaan kung sumusunod ba ang mga ito sa ipinatutupad na Solid Waste Management Law.

Ayon kay DENR spokesperson Usec. Benny Antiporda, ang mga environmental monitoring and enforcement officers (ENMOs) ang gagamit ng bagong sistema. Ang mga ENMOs ang itinalaga ng DENR na tumulong sa mga LGU na magmonitor ng mga lalabag sa Solid Waste Management Act.

Sa dating sistema, ang mga monitoring reports ay nakakarating sa mga tanggapan ng EMB ilang araw matapos ang insidente, pero sa bagong online system, maibibigay na ng real-time ang reporting, kaya't mas mabilis itong matutugunan.

"They submit their report to the regional officers before now since we have this integrated information system online, dun na nila dadalhin 'yung report nila, then ito goes directly to the central office of EMB-DENR for proper disposition. Just in case na critical 'yung situation, hindi na siya dadaan sa proseso na marami pa siyang dadaanan," aniya.

Sa ganitong paraan maaaksyunan agad ang insidente at makuha ang atensyon ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang problema sa basura.

At kung sa kabila nito ay hindi pa rin ito pinagtuunan ng pansin ng LGU, paliwanag ni Antiporda: "If in case they will not act on it, what the DENR-EMB Central office will do is they will refer the case to the National Solid Waste Management Commision for appropriate action kasi 'yan po ang proseso na ginagawa namin ngayon para once and for all mabigyan na ng atensyon 'yung problema sa basura natin."

Ipinaliwanag naman ni Antiporda na mayroong second at third phase pa itong online monitoring system.

"Yung phase 2 natin magkakaroon ng link ang local government unit at ang DENR-EMB. Kapag nagkaroon na ng link 'yan kapag nakuha na natin 'yung na monitor ng ating ENMOs ibibigay natin ngayon kay local government for them to implement 'yung paglilinis o pagtanggal ng basura," aniya.

"Yung phase 3 naman is the private citizens. Private citizen could take pictures kung saan nila makikita ang basura at ipo-post lang nila dito sa ating website and at the same time dito po mag uumpisa ang interaction between the government and the private citizens in cleaning up the country," dagdag niya.

Itong buwan na ito inaasahan sisimulan ang online monitoring system.