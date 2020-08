Mga PUV driver, vendor prayoridad sa COVID-19 tests sa Makati

MAYNILA - Aabot sa 10,000 katao ang inisyal na target para sa coronavirus testing sa Makati City at prayoridad dito ang mga PUV drivers at market vendors dahil kabilang sila sa pinaka-exposed sa virus.

Ayon kay Makati City Mayor Abby Binay, ito'y naaayon sa memorandum of agreement ng kaniyang administrasyon at ang Philippine Children’s Medical Center (PCMC), Philippine Center for Entrepreneurship, at BDO Foundation para sa pormal na pagpapatupad ng pooled RT-PCR testing, na binuo sa ilalim ng Project ARK.

Sa ilalim ng kasunduan, maghahati ang Makati LGU at BDO Foundation sa P5 milyong gastusin para sa naturang proyekto. Ang PCMC naman ang magbibigay ng orientation at training sa health team ng Makati pati na iba pang partners, at siya ring magsasagawa ng actual testing at mag-iinterpret sa test results.

Gamit ang pooled testing method, sabay-sabay na susuriin ang swab samples mula sa iba’t ibang indibidwal na bubuo sa isang pool o batch.

Kapag positive ang resulta, lahat ng mga kasama sa batch ay isa-isang isa-swab test at susuriin nang magkakahiwalay ang mga sample.

Kapag negative naman ang resulta, hindi na kailangang itest pa ang lahat ng kasama sa grupo.

Sa pinakahuling tala, 1,032 ang active COVID-19 cases sa Makati.