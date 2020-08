Duterte lumikha ng task force para ungkatin ang mga katiwalian sa PhilHealth

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Pinakikilos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Justice (DOJ) para bumuo ng isang task force para tutukan ang imbestigasyon sa sinasabing matinding katiwalian sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, inatasan ni Duterte si Justice Secretary Menardo Guevarra na bumalangkas ng task force na kabibilangan aniya ng Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Civil Service Commission, Office of the Executive Secretary, Office of the Special Assistant to the President, at iba pang ahensya gaya ng Presidential Anti Corruption Commission..

Magiging malawak aniya ang trabaho ng task force at hindi lang limitado sa imbestigasyon.

Sabi pa ni Roque, tila napapagod na kasi ang Pangulo sa kaliwa't kanang imbestigasyon sa PhilHealth pero tila wala naman nangyayari.

"From the wordings of the memorandum, mukhang exasperated na po ang Presidente ano, kasi napakarami na pong imbestigasyon na ginawa ng Kamara at Senado dito sa PhilHealth pero wala pa rin pong nangyayari... Kaya minabuti niya dito sa kaniyang memorandum na binigyan niya ng kapangyarihan hindi lang para mag-imbestiga, hindi lang maglitis, kundi para din mag-impose ng preventive suspension doon sa mga naimbestiga sa PhilHealth," ani Roque.

Sabi rin ni Roque, ang preventive suspension ay para hindi maimpluwensiyahan ng mga taga PhilHealth ang isinasagawang imbestigasyon o di kaya ay ma-tamper o masira ang mga ebidensya na maaaring magamit laban sa kanila," dagdag ni Roque.

Nitong linggo ay sinabi ni Roque na pinagkakatiwalaan pa rin ni Duterte si PhilHealth president and CEO Ricardo Morales sa kabila ng mga isyu ng katiwalian sa ahensiya.