‘Di maglilikha ng maraming basura’: Ecowaste Coalition, inirekomenda ang reusable facemasks

Kasamang natatangay ng tubig sa dagat ang mga disposable facemask o single use masks. Larawan hango sa Facebook ng Ecowaste Coalition

MAYNILA—Nanawagan ang grupong Ecowaste Coalition sa publiko na gumamit na lamang ng reusable facemasks para mabawasan ang paggamit ng single-use mask na hindi rin naman tama ang pag-dispose.

Ayon kay Jove Benosa, zero waste campaigner ng grupo, ipinapanukala nila ang paggamit ng reusable o washable facemasks na mas abot kaya ang presyo ng publiko.

“Ito po ay maraming beses magagamit at di maglilikha ng napakaraming basura lalo pa’t sa panahon ngayon ’yung surgical disposable facemask ’yun ang kalimitang one-time use ang material na ’yun kaya patuloy na nali-litter kung saan-saan na lang,” pahayag ni Benosa.

Mungkahi ng grupo na di lang isa ang biling na reusable masks. Dapat aniya ay may pang relyebo dito.

Sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo, di tulad ng disposable facemasks, maaaring ulit-ulitin ang paggamit nito basta’t nalalabhan ng maayos.



“Puwedeng ibabad sa mainit na tubig o ibabad sa tubig na may konting sabong at zonrox para ma-disinfect bago labhan,” sabi niya.



Sabi ni Benosa, may tamang paraan din ng pagtatapon ng disposable facemask at di dapat na inihahalo sa regular na household waste dahil itinuturing itong infectious waste na maaari aniyang magdulot ng dagdag na kapahamakan sa mga kasamahan at kapaligiran.

“Una, maingat na isinisilid sa tamang lalagyan. Puwedeng sa isang supot ilagay natin. Para mas may awareness din ang mga kasamahan natin sa bahay, lagyan natin ng label na ‘used facemask’ para hindi madampot ng mga kasamahan natin,” sabi niya.

Dahil sa pandemya, dumarami umano ang paggamit ng mga healthcare waste at facemaks. Napatunayan nila ito sa ginawang paglilibot sa Barangay Baseco sa Tondo, Maynila at Barangay Muzon sa coastal area ng Cavite.

“Nakita po namin na talagang ang daming naglutangang mga surgical facemasks, ilang used na PPEs at saka sisidlan ng alcohol na nasasama sa mga ordinaryong basura na natatapon at natatangay sa dagat,” sabi niya.