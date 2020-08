Angkas may libreng sakay para sa medical frontliners

MAYNILA - Magbibigay ng libreng sakay ang motorcycle taxi app na Angkas sa mga medical frontliner na nahihirapang sumakay ngayong umiiral ulit ang modified enhanced community quarantine sa Metro Manila.

Sa bisa ng partnership ng Joint Task Force COVID Shield at ng naturang app, nasa 1,000 Angkas riders ang ide-deploy sa iba't ibang ospital sa Metro Manila para maghatid-sundo ng mga frontliner.

Ayon kay Angkas chief transport advocate George Royeca, sumailalim sa orientation ang mga rider at planong simulan ang kanilang deployment sa Sabado.

Sinabi naman ni Joint Task Force COVID Shield Commander Police Lt. Gen Guillermo Eleazar, ide-deploy ang mga rider sa Philippine General Hospital, San Lazaro Hospital, Ospital ng Sampalogc sa Maynila; East Avenue Medical Center sa Quezon City at Tala Hospital sa Caloocan City.

Ide-deploy rin ang mga ito sa National Kidney Institute, Quezon City General Hospital, Lung Center of the Philippines, Quirino Memorial Medical Center, Ospital ng Maynila at Fabella Hospital.

Nag-donate din ang Angkas ng 1,000 motorcycle barriers na ipapamahagi ng PNP sa mga piling medical frontliner na may mga motorsiklo at sa mga driver na naghahatid-sunod ng mga kamag-anak o kaibigang medical frontliner.

Sa ilalim ng modified ECQ, suspendido ang pampublikong transportasyon.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News