Ammonium nitrate na nakaimbak sa bundok 'selyado, bantay-sarado': SBMA

MAYNILA – Tiniyak ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) na maayos na nababantayan ang nakaimbak na ammonium nitrate na ginagamit bilang pampasabog sa mga minahan at konstruksiyon.

Ito'y matapos ang pagsabog sa Lebanon na dahilan umano ng nakaimbak na ammonium nitrate, isang materyal na highly explosive.

Ayon kay SBMA Chairperson Wilma Eisma, isang kompanya na ang negosyo ay ang paggawa ng low-grade explosives ang siyang rumerenta sa mga bunker sa iniwang base militar ng mga Amerikano sa Zambales.

“Itong bunkers, specifically used by the US Navy para mag-stock ng bomba, nuclear warheads. Ito pong mga bunker na ito with almost 1-meter thick na bunker ito po ang nile-lease ng Orica Inc. kung saan nagtatago po sila ng ammonium nitrate, ginagamit for bombs to be used in construction and in mining,” paliwanag ni Eisma sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo Biyernes ng umaga.

Matapos ang malagim na pagsabog sa Beirut sa Lebanon na ikinasawi ng higit 130 katao, kabilang ang 2 Pinoy, at ikinasugat ng 5,000 iba pa, agad umanong tinawagan ni Eisma ang kompanya para personal na tiyakin kung ano ang kanilang mga hakbang na ginagawa sa pag-iimbak ng ammonium nitrate.

“Ito pong ammonium nitrate is not military grade. Ang handling nito, ang tawag nila inert, ibig sabihin may blasting cap para sumabog. Ang blasting cap nakatago sa Bataan sa Lima, doon po sa kanilang factory,” sabi niya.

Nasa walo umanong mga bunker ang gamit ngayon ng naturang kompanya. Ang mga bunker ay nasa gitna ng kabundukan, selyado at bantay-sarado.

“Kung sasabog po, kung may magsasalbahe, hindi po sa kapabayaan,” sabi niya. Wala rin aniyang nakakaalam kung saan sa bundok ito naroroon.

“This ammonium nitrate is imported either from China or Indonesia or Russia. Pag 'yan po ay dumating, hindi po naghihintay sa port. Immediately, isasakay sa sasakyan na truck,” sabi niya.

Giit din niya na hindi gagalaw ang mga ito kung walang supervision at kasamang kawani mula sa Firearms and Explosives Office ng Philippine National Police. May naka-standby din lagi na ambulansiya at maging SBMA security.

“We are immediately talking again with the PNP fire and explosives division to supervise us and to guide us on how to properly move forward,” dagdag niya.