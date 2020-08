74 anyos patay, ilang bahay inanod sa flashflood sa QC

MAYNILA - Isang senior citizen ang namatay habang ilang bahay naman ang naanod sa flashflood sa Barangay Kamuning sa Quezon City.

Nakita ang bangkay ng biktima, 74 anyos, sa kabilang barangay, ayon sa mga awtoridad.

Sa kuhang video sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan sa siyudad tanghali ng Biyernes, makikitang malakas ang agos ng creek sa K6 sa Quezon City.

Makikita ring gumuho ang isang bahay na nasa gilid ng creek at tinangay ng agos.

Ayon kay Dennis Cabatit, kagawad ng Barangay Kamuning, biglaan ang pagtaas ng tubig sa creek at palaisipan kung bakit ito nangyari.

Nasa 10 barong-barong ang inagos kasama ang bahay ng namatay na senior citizen.

Kuwento ng residenteng si Liza Senubio, mabilis ang pagtaas ng tubig at inanod silang mag-asawa matapos ang insidente.

Giniba rin ng ilang residente ang kanilang bahay pero may ilan din na nagtangkang itali at isalba ang mga ito pero inanod pa rin.

Natumba rin at lumutang ang ilang plastic barriers sa may kanto ng Panay at EDSA matapos bahain ang lugar.

Wala ring galawan ang trapik sa Camp Aguinaldo mula EDSA White Plains at naglutangan din ang mga plastic barrier ng bus lanes at nagtumpok-tumpok din ang mga ito.

Hindi naman kinaya ng ilang sasakyan sa Mother Ignacia Ave na sumuong sa baha.

Nag-atrasan din ang ilang sasakyan sa Araneta Ave. dahil sa malalim na baha.

Ganito rin ang naging sitwasyon sa E. Rodriguez at Araneta Ave, maging sa Barangay Pinyahan.

-- Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News