2,000 residente ng barangay isa-swab test para maagapan ang COVID-19 outbreak

SAN FERNANDO CITY, La Union — Isasailalim na sa testing ang lahat ng residente ng isang barangay dito dahil sa patuloy na pagsirit ng COVID-19 cases.

Ayon sa lokal na pamahalaan, sinisilip nilang ugat ng pagkalat ng coronavirus ang dikit-dikit na mga bahay at salitang paggamit ng mga kubeta ng mga residente ng Barangay San Agustin.

"Most probably, ang nangyayari na po, yung local transmission na sinasabi natin. Kung minsan din kasi hindi natin alam kung ano yung ginagawa nila sa CR, baka mamaya nagdudura sila doon na hindi nila nililinisan. Pwedeng minsan din may umubo dun," paliwanag ni Dr. Arman Carrera, city health officer.

Noong Huwebes, 12 bagong kaso pa ng COVID-19 ang naitala sa isang purok.

Kaya napagpasyahan ngayon na hindi na lang ang close contacts ang isailalim sa swab testing kundi ang buong barangay na may higit 2,000 residente.

Daragdagan na rin ang palikuran sa barangay.

"Every now and then, mga three times a day, or more pa dapat na mag-disinfect sa mga common restrooms. And we also made sure na magdagdag po kami ng portalet kasi po at least, dahil doon male-lessen po yung congestion sa mga existing na mga restrooms po ngayon," ani San Fernando City Mayor Alfredo Ortega.

Sa tabing dagat lamang ang Barangay San Agustin at marami sa mga residente ay nabubuhay sa pangingisda.

Hindi muna sila papayagang pumalaot.

Sa pinakahuling tala, 54 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa San Fernando City.