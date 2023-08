Warehouse ng grocery, appliances sa Valenzuela, natupok

Isang warehouse ng grocery items at appliances ang tinupok ng apoy sa Barangay Bagbaguin sa Valenzuela City, mag-aalas sais ng gabi nitong Sabado.

Kuwento ng isang trabahador, nakarinig sila ng pagsabog at saka na nagliyab ang ilang bahagi ng warehouse. Nasugatan ang dalawa sa kanilang kasamahan matapos silang magtakbuhan palabas.

Umabot sa ikaapat na alarma bandang 7:12pm ang sunog. Ibig sabihin, pati ang mga bumbero ng mga karatig lungsod ay pinagresponde na rin.

Ayon sa Valenzuela City Fire Station, iniiwasan nilang madamay pa sa apoy ang parte ng bodega kung saan nakatambak ang mga alak.

“Kasi mas malaking problema kung mapaabot pa natin sa mga flammable na alcohol. Good thing na na-save iyong area na iyon,” sabi ni Fire Inspector Danielle Bayla.

Dakong 8:47 ng gabi naideklarang under control ang apoy at 9:58pm tuluyang na-fire out.

Bukod sa dami ng mga rumespondeng bumbero, sinabi ni Bayla na nakatulong din sa pag-apula ng apoy ang mismong fire system ng warehouse.

“Gumana po lahat ng fire safety features nila, fire protection systems like wet standpipe,” aniya.

Inaalam pa ng BFP ang naging sanhi ng apoy at kung magkano ang halaga ng mga napinsalang ari-arian.