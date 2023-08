Emergency room ng National Kidney and Transplant Institute noong Nobyembre 2022. Karamihan sa mga pasyente ay nagpapa-dialysis, kasama iyong mga tinamaan ng leptospirosis at COVID-19. Mark Demayo, ABS-CBN News



MAYNILA -- Kasunod ng pagbawi ng pamahalaan sa state of public emergency dahil sa COVID-19, sabi ngayong Linggo ng Department of Health na mas nakamamatay pa ang ibang sakit kaysa sa respiratory illness na nagdulot ng pandemya.

Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, kung ikukumpara kasi ang COVID-19 sa ibang sakit, mas mababa na ang bilang ng tinatamaan nito.

Mas mababa na rin ang bilang ng mga naoospital at namamatay dahil sa COVID-19.

Karaniwan aniyang nasa 1 hanggang 2 pasyente lang ang nadadala sa ospital, at karaniwang may edad at comorbidity.

"'Yung COVID-19... para na siyang isa sa mga sakit natin. At mas nakamamatay pa ang dengue tsaka [leptospirosis tsaka tuberculosis]," ani Herbosa.

Magugunitang sinabi ng DOH kamakailan na patuloy na tumataas ang mga kaso ng dengue sa bansa habang inaasahan namang dadami ang mga may leptospirosis dahil sa pagbaha.

Sa kabila nito, patuloy ang surveillance ng DOH sa COVID-19 dahil maaari pa rin umanong magka-outbreak.

Naniniwala rin si Herbosa na naging matagumpay ang vaccination program kaya nakontrol ang COVID-19.

Pinayuhan naman ni Herbosa ang publiko na gusto magpaturok ng bivalent vaccine na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan.

Nakikipag-negosasyon na rin umano ang DOH sa COVAX facility para sa panibagong 2 milyong dose ng bivalent COVID-19 vaccines.



KAUGNAY NA ULAT:

