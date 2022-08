OFWs sa Oman, posibleng mawalan ng trabaho dahil sa Omanization

MUSCAT - Nangangamba ang ilang Overseas Filipino Workers (OFWs) sa Oman dahil posibleng mawalan sila ng trabaho. Ito ay dahil sa desisyon ng Omani Labor Ministry na ipagbawal sa foreign workers ang mahigit 200 trabaho dahil sa Omanization ng gobyerno.

Puno tuloy ng pangamba ang ilang mga manggagawang Pinoy tulad nina Jovy at Francis Abraham kasunod ng inilabas na resolusyon ni Labour Minister Dr. Mahad bin Said Saówain noong July 17, 2022.

Base sa Ministerial Resolution no. 35/2022 ipinapatigil na ang pagbibigay ng work visa para sa 207 trabaho para sa expatriates o foreign workers para bigyang prayoridad sa trabaho ang OmanI job applicants.

Ibig sabihin hindi na magbibigay o magre-renew ng visa ang Oman para sa nagtatrabaho sa mga propesyong tulad ng Director level positions sa Human Resources, Personnel , Public Relations, Filling Station, Deputy Director-General, Deputy Director, Training Supervisor, at Assistant General Director.

Kasama rin ang mga trabahong tulad ng Legal Clerk, Store Supervisor, HR Technician, Systems Analysis Technician, Customs Clerk, Flight Operations Inspector at Librarian sa work ban list. Dahil sila ay mga librarian, apektado sa Omanization sina Jovelyn Abraham at Santiago Tagacay.

“Sa aming dalawa ako yung mas affected kasi ako yung librarian yung item ko talaga Omanized na before I came to Oman. Pero ngayon mas lalo akong kinakabahan kasi talagang nakikita mo yung effort ng gobyerno na i-enforce yung Omanization ng mga librarian,” sabi ni Jovelyn Abraham, librarian sa Oman.

“Para sa amin, as an OFW ay nababahala kami gaya nito tatlo na ang aking anak at hindi ko alam ang aking magiging future sa Pilipinas kung kami ay mapapauwi,” kuwento ni Santiago Tagacay, librarian sa Oman.

Pero ayon kay Labor Attache Greg Abalos hindi dapat mangamba ang halos limampung libong Pilipino sa Oman dahil karamihan sa mga trabaho o posisyong kabilang sa Omanization ay walang gaanong Pinoy.

“It’s not something to be worried about kasi yung mga naapektuhan hindi naman basically yung mga trabaho ng ating mga kababayan dito sa Oman,” sabi ni Labor Attache Greg Abalos.

Pero may ilang Pinoy pa rin ang nag-aalala.

“Though I am not part of it, nakakabahala rin especially kapag napapag-usapan ang mga kapamilya dito sa Oman,” sabi ni Michelle Estorque, OFW sa Oman.

“Sa amin hindi naman kami naapektuhan, okey pa rin, ganun pa rin. Matagal na kami dito. Nasa 19 years na kami dito,” sabi ni Liza Marasigan, OFW sa Oman.

Matagal na ang Omanization program ng Omani government kung kaya gumagawa ng paraan ang pamahalaan ng Pilipinas para magkatrabaho o mailipat sa ibang industriya ang ibang manggagawang Pinoy.

“Nakausap ko ang isang Korean company na nagsabi na they are expecting for next year na magha-hire ng technical workers mostly in the engineering field to work dito sa Oman under their company,” dagdag ni Abalos.

Sabi ni Abalos, sa kabila ng nagaganap na Omanization, nadagdagan pa nga ang bilang ng job orders na pinoproseso ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) ngayon.

“Ang initial kasi na job orders is 150, these are all engineers, ‘yung iba-ibang electrical, mechanical, civil and yung mga technical people. I also signed one airlines na magha-hire ng cabin crew just last month,” bunyag ni Abalos.

Kung sakaling maapektuhan, may reintegration program ang Department of Migrant Workers para sa mga Pinoy na uuwi ng Pilipinas.

"Kapag umuwi kami, behind na kami, baka kapag binigyan kami ng trabaho sa Pilipinas which is medyo under sa kanila o mababa ang sahod, hindi namin kayang buhayin ang pamilya namin,” paliwanag ni Francis Abraham, lecturer sa Oman.

“I wish that the government under President BBM will also create a program for other professions not only with teachers. Kasi ang teacher meron silang Balik- Mam, Ser program. Bilang librarian wala kaming gaanong programa, sana meron din kayong ganong programa para sa ibang profession,” pakiusap ni Jovelyn Abraham.

Nanawagan ngayon ang mga opisyal ng Philippine Embassy na bagama’t hindi maiiwasan ang Omanization, kailangang nang paghandaan ng mga kababayan ang pag-uwi sa Pilipinas para sa kanilang kinabukasan.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Gitnang Silangan, Europa at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

