SOLO, INDONESIA -- Pumatak sa ika-5 pwesto sa 11th ASEAN Para Games (APG) Solo 2022 ang Pilipinas. Humakot ng 104 medals ang Pilipinas sa pinakahuling tala ng APG (as of August 6, 2022, 6:53 PM, PH time):

28 Gold medals

30 Silver medals

46 Bronze medals

Isandaan at apatnapu’t apat (144) na Pilipinong paralympic athletes ang tumulak patungong Surakarta o kilala rin sa tawag na Solo sa Indonesia para sa nasabing sports event na ginanap simula July 31 hanggang August 6, 2022. Kasama ng PH delagation sina Philippine Paralympic Committee President, Mr. Mike Barredo at Philippine Sports Commission o PSC Chief Ms. Anne Ruiz.

Malugod na tinanggap nina Indonesian Vice President Ma’ruf Amin, Surakarta Mayor and Chairman of the Paralympic Games Organizing Committee Mr. Gibran Rakabuming Raka, and Minister of Youth and Sports Mr. Zainudin Amali ang iba-ibang delegation mula sa sampung (10) ASEAN member countries at Timor Leste noong July 30, 2022 Opening Ceremony sa Manahan Stadium, Solo, Indonesia.

(Upper) PH Athletic team with Mr. Mike Barredo (middle) and Embassy Cultural Officer, Ms. Buenaflor K. Cruz (middle left) | (Bottom) PSC Chief Ms. Anne Ruiz (4th from right) and PSC officials, Philippine Paralympic Committee President, Mr. Mike Barredo (5th from left), Mr. Walter Torres (4th from left), PH Paralympic Committee Chef de Mission

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Indonesia, nakilahok ang mga Pilipinong atleta sa mga sumusunod na sports: archery, athletics, badminton, boccia, chess, goalball, judo, powerlifting, sitting volleyball, swimming, table tennis, at wheelchair basketball.



Nagbigay ng buwena manong panalo ang delegasyon ng Pilipinas sa Men’s Wheelchair Basketball noong July 30 laban sa Indonesia team.

Philippines vs Indonesia sa Men’s Wheelchair Basketball elimination game noong July 30, 2022 sa Solo, Indonesia

Ang mga sumusunod ang top 5 countries sa 2022 Para Games ayon pa rin sa pinakahuling tala ng APG (as of August 6, 2022, 6:53 PM, PH time):



Indonesia - Gold medals 175 | Silver medals 144 | Bronze medals 107



Thailand - Gold medals 117 | Silver medals 113 | Bronze medals 88



Vietnam - Gold medals 65 | Silver medals 62 | Bronze medals 55



Malaysia - Gold medals 36 | Silver medals 20 | Bronze medals 13



Philippines - Gold medals 28 | Silver medals 30 | Bronze medals 46

Source: DFA