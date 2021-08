Naglunsad ang Pilipinas at Malaysia ng physical and virtual art exhibition na “Para sa Kalikasan” na nagsimula noong ika-28 ng Hulyo, ang mismong araw ng pagdiriwang ng taunang World Nature Conservation. Tatagal ang exhibition hanggang ika-4 ng Setyembre, 2021.

Title: Banoy o Philippine Eagle. Acrylic on canvas. Painting by Ms. Bing Famoso. Isa sa artworks na tampok sa "Para sa Kalikasan" art exhibit

Sa panayam ng TFC News, ibinahagi ni Ms. Bing Famoso, Founder ng Philippine Fauna Art Society (PhilFAS) na siyang namuno sa exhibition kung ano ang kahalagahan ng pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan sa gitna ng pandemya:

“There is a need for nature conservation because most of our flora and fauna species are threatened due to habitat loss, pollution, and climate change, integrated with anthropogenic activities such as poaching, illegal mining, and deforestation. Conserving nature ensures the protection of these species and therefore ensures a healthy ecosystem beneficial to all creatures including humans.

The global pandemic gives nature time to heal but also gives humans the time to evaluate and assess the harm done to nature caused by their anthropogic activities as mentioned.”

Ayon pa sa PhilFAS, ang Pilipinas at Malaysia ay parehong nagtataglay ng katangi-tanging yamang kalikasan. Sa katunayan, kabilang ang dalawa sa 17 megadiverse countries sa buong mundo.

"To be considered as such, fifty percent of the flora and fauna species should be endemic to the country and cannot be found anywhere else in the world,” ani Ms. Famoso.

(Left to right) Mr. Nestor Jardin, PhilFAS founder and curator Ms. Bing Famoso, Malaysian Ambassador to the Philippines Norman Muhamad, Ms. Elizabeth Sy, Ms. Peggy Angeles, Conrad Manila Gen. Manager Ms. Linda Pecoraro sa opening ng "Of Art And Wine: Para sa Kalikasan" physical and virtual art exhibit noong July 28, 2021

At ang mayamang kalikasan ng dalawang bansa ang makikita sa mga painting ng mga halaman at hayop sa “Para sa Kalikasan” art exhibit na nilahukan ng 76 Pinoy artists at 55 Malaysian artists. 167 artworks lahat ang nasa exhibit.

Isa si Ms. Vicky Jose sa mga Pinoy visual artist mula Malaysia na lumahok sa art exhibit. Siya ang butihing maybahay ni Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Philippines to Malaysia Charles C. Jose.

Si Ms. Vicky Jose (left), hawak ang kanyang watercolor painting ng favorite pet ng kanyang eldest daughter. Ang flower painting (right) ay isa kanyang early works.

“Kahit na ako ay naninirahan ngayon dito sa Malaysia bilang asawa ng isang diplomat, isang kaparaanan itong pagpinta at pagsali sa exhibit para makapagbigay ng suporta at kontribusyon sa mahalagang adbokasiya para sa pagpreserba sa endemikong espesye (endemic species) ng kalikasan sa Pilipinas...Isang karangalan din para sa akin na mapasama sa mga mahuhusay na visual artists ng Pilipinas at Malaysia na nakibahagi din sa exhibit,” kuwento ni Ms. Jose.

Ang dalawang obra ni Ms. Jose na isinali niya sa art exhibit ay ang watercolor on paper paintings ng Samar hornbill at Magellan birdwing butterfly. Lima hanggang anim na oras ang kanyang ginugugol sa bawat isang obra.

Ang dalawang obra ni Ms. Vicky Jose na kalahok sa "Para sa Kalikasan" art exhibit

“Ang Samar hornbill ay espesye ng hornbill na matatagpuan sa mga kagubatan sa isla ng Samar, Calicoan, Leyte at Bohol sa east-central Philippines.



Ang Magellan birdwing butterfly naman ay malalaking paro-paro na may kakaibang mga pakpak na mala-ibon. Dahil katutubo sa Pilipinas, ipinangalan ito kay Ferdinand Magellan, ang Portuges na lider ng isang expedition na pumunta sa Pilipinas noong 1521,” pagbabahagi ni Ms. Jose.

Ang physical exhibition ng “Para sa Kalikasan” ay maaaring bisitahin sa Gallery C ng Conrad Manila kung saan naka-display ang 41 artworks.

“We are delighted to present ‘Of Art and Wine: Para Sa Kalikasan’ and share in Bing Famoso and the PhilFAS’ dream of educating and spreading awareness about the Philippines natural resources and riches. By bringing the beauty of nature on canvas, we are able to provide our guests with a vibrant display that aims to conserve, preserve and protect Mother Earth,” ani Ms. Linda Pecoraro, General Manager ng Conrad Manila.

Mayroon ding e-brochure ang “Para sa Kalikasan” na ginawa ng Conrad Manila kung saan makikita ang 161 artworks: 101 mula sa Pilipinas habang 60 ang mula sa Malaysia. Puwede ring makita ang kanilang 360-degree virtual gallery sa link na ito.

Ilan sa mga obra ng mga Pinoy artist sa "Para sa Kalikasan" art exhibit

“Sa apat na taon naming naka-assign dito sa Malaysia, humahanga ako sa kaparaanan ng Malaysia sa pagpreserba ng kanilang kalikasan. Dito sa Malaysia ay maraming malalaking puno, halaman, bulaklak at hitik sa kalikasan ang kapaligiran kahit dito ka pa nakatira sa siyudad.

Huwag sana natin sayangin ang kalawakan ng mga lupain at resources natin sa Pilipinas para na rin sa kinabukasan ng mga kabataan. Sana ay mapreserba natin ang kalikasan na bigay sa atin ng Diyos para magbigay kaligayahan at magandang buhay para sa ating mga anak at sa mga magiging anak ng mga anak natin sa mahaba pang panahon,” panawagan ni Ms. Jose sa mga kababayan.