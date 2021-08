MANILA - Iniyahag ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso nitong Biyernes na natanggap na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pera mula sa national government na pondo para sa pamamahagi ng ayuda habang nasa ilalim ng enhanced community quarantine ang Metro Manila.

Nilinaw ng aklade na bagamat una nang sinabi ng Department of Social Welfare and Development na puwede na umano magbigay ng ayuda ang mga lokal na pamahalaan simula Agosto 7, hindi pa ito posible dahil sa ilan pang prosesong pagdaraanan.

"Wala pong ayuda bukas. Wala ring ayuda sa Linggo, tutal wala pong bangko. Sa Lunes iwi-withdraw pa lang, tapos ilalagay natin sa sobre, it will take about a few hours tapos i-implement natin. Pinaka-maaga ang Martes, ang pinakamatagal, Miyerkoles."

Sinabi rin ng alkalde na hindi buong P1.4 billion ang maaaring ma-withdraw ng lokal na pamahalaan.

"Iyong P1.4 billion, P200 million lamang ang puwede i-withdraw muna," aniya.

"Kung kailan sasabihin sa amin ang susunod na withdrawal, saka palang magwi-withdraw. Pero all documents are signed already."

Sa "Capital Report" ng alkalde, sinabi niyang dumating ang notice para nasa naturang budget na mas kaunti kung ikukumpara sa nakaraang pondo na ginamit para magbigay ng ayuda noong Abril.

"Ang pumasok po sa atin ay P1,488,630,000. Noong Abril ang pinadala sa atin P1,523,278,000. Ang ibig kong sabihin, more or less kulang ng P34 million doon sa dating listahan," aniya.

"Kung 4,000 per family, mayroon pong 8,662 na pamilya na hindi mabibigyan," dagdag niya.

Tiniyak naman ni ng alkalde na maghahanap siya ng P35 million para idagdag at mabigyan pa rin ng ayuda ang higit 8,000 libong pamilya.



"Bigyan niyo lang ako ng 72 hours, maghahanap ako ng pera. Kasi ayoko na may maiwan naman, eh maraming pamilya iyan."