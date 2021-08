East Avenue Medical Center. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nasa moderate hanggang kritikal na ang occupancy rate ng National Capital Region dahil sa dami ng COVID-19 patients sa Kamaynilaan, ayon sa One Hospital Command Center.

Sabi sa Teleradyo ni One Hospital Command Center Operations manager Dr. Bernadette Velasco na nakitaan na ng kritikal na antas ng bed occupancy para sa mga pasyenteng may COVID-19 ang ilang pampubliko at pribadong ospital sa Metro Manila.

Aniya, nasa 55.7 porsiyento ang critical care utilization rate ng Kamaynilaan sa mga government hospital.

Nasa 50 hanggang 55 porsiyento naman ang occupancy rate sa mga COVID-19 ward bed. Nasa 45 hanggang 50 porsiyento naman ang occupancy rate sa mga isolation bed sa mga government hospital.

"Inside NCR po may nakikita na po tayo na in moderate or even in critical occupancy na po. Ito po 'yung medyo malalaking hospital na pang-COVID cases po na pinupuntahan ng mga pasyente," aniya.

Nasa moderate risk level naman ang ICU beds sa mga pribadong ospital na nasa 65 hanggang 70 porsiyento, habang nasa 45 hanggang 50 porsiyentong okupado naman ang COVID-19 ward beds. Samantala, nasa 58 porsiyento naman o moderate risk ang antas ng isolation beds.

Para sa East Avenue Medical Center, mas mataas pa rito ang COVID-19 bed utilization rate nila sa ngayon.

"Napansin namin nitong pagpasok ng last week of July until now tumataas nang konti, ngayon 'yung COVID utilization rate namin naglalaro between 75 to 80 percent. 'Yung ICU utilization rate namin 2 to 3 weeks ago between 50 to 60 percent pero ngayon nasa 90 percent na kami sa ICU beds," ani EAMC Medical Director Dr. Alfonso Nunez.

Halos punuan na rin ang ICU beds ng PGH para sa severe at kritikal na kaso, ayon sa tagapagsalita nilang si Dr. Jonas Del Rosario.

"Ang bed capacity po ay 225, ang naka-admit po ngayon ay 153, So meron pa pong espasyo para sa mga ibang kailangang i-admit. Ang challenge lang po ay kung severe o critical at ICU set-up," ani Del Rosario.

Nababahala na rin ang St. Lukes Medical Center sa Quezon City dahil sa tuloy-tuloy na pagtas ng COVID-19 patients.

Ayon sa kanilang medical chief na si Dr. Benjamin Campomanes, umaasa sila na makakatulong ang pagpapatupad ng ECQ sa pagbaba ng COVID-19 cases.

"This is a very steady increase… We’re scared lang with the steady increase without, of course the ECQ will probably help, hopefully we can stop this steady increase, and a decrease instead of an increase in the following weeks," ani Campomanes.

Mabilis ding napupuno ng mga pasyente kada araw ang San Lazaro Hospital.

Sa Tala Hospital sa Caloocan, marami pang bakanteng COVID-19 beds pero nakikita na rin ang pagbilis ng pagdami ng mga pasyente.

"Talagang ngayon po nakikita natin 'yung surge talaga ng dami ng COVID patients, in a few days lang po sobrang dami ng case na nire-refer sa 'min from all around Metro Manila, Batangas, Laguna… Iba-ibang lugar, dito po sila dinadala lahat," ani Dr. Bourdz Galvez ng Tala Hospital.

Punuan na rin ang 110 COVID-19 beds ng Lung Center of the Philippines.

Naaalarma naman si Emergency Room and COVID-19 Triage Task Force division head Randy Castillo dahil mas mga batang pasyente ang nagkaka-COVID-19.

”We have noted that there's a shift between the type of patients that we are seeing. Previously, we're seeing patients that are, of senior citizens, those with comorbidities. But now when we make our rounds we are very alarmed that we see patients that are less than 40 years old and some even don’t have comorbidities so this could be really an emergency for all of us," ani Castillo.

Tiniyak naman ng One Hospital Command Center na tutulungan nilang makahanap ng ospital ang emergency cases sa COVID-19.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News