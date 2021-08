MAYNILA—Binigyan ng mga curfew violation ticket ang ilang motorista at pasaherong naabutan sa kalsada na walang kaukulang dokumento sa pagbungad ng enhanced community quarantine sa Pasay City nitong Biyernes.

Motorists & other travelers are inspected at a police checkpoint in Pasay City near its border with Parañaque City as Metro Manila is placed under Enhanced Community Quarantine for the 3rd time in over a year beginning midnight Friday.



📸:Bernard Tibudan pic.twitter.com/JwL0ZdBWah — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) August 5, 2021

Ganap na hatinggabi binuksan ang mga tinaguriang internal quarantine inspection checkpoints na minando ng pulisya katulad ng sa EDSA kanto ng Macapagal Boulevard.

Layon ng mga itong silipin ang mga bumibiyahe hindi lang sa pagitan ng mga lungsod sa Metro Manila kundi pati sa loob.

Isa-isang pinagpapakita ng ID o dokumento ang mga rider, driver, at pasahero na patunay na sila ay authorized person outside of residence.

Motorists & other travelers are inspected at a police checkpoint in Pasay City near its border with Parañaque City as Metro Manila is placed under Enhanced Community Quarantine for the 3rd time in over a year beginning midnight Friday.



📸:Bernard Tibudan pic.twitter.com/JwL0ZdBWah — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) August 5, 2021

Kasama sa sinita rito ang isang sasakyan na may 7 banyaga gaya ng Chinese at Vietnamese na nagtatrabaho sa lugar.

Pinababa sila at tiniketan nang wala silang maipakitang company ID kahit may iba pa silang personal na ID.

Nagpaalala ang pulis na dapat madali nang makita ang ID at ibang dokumento gaya ng certificate of employment para mapabilis ang proseso.

Sa isang checkpoint sa Buendia, sinita naman ang isang van dahil sa overloaded ang pasahero. Dapat 2 tao lang kada hilera ng upuan ang pwede sa mga van bukod sa driver na mag-isa lang dapat sa harapan.

Sinilip ni Pasay City Mayor Emi Calixto-Rubiano ang inspeksyon sa mga checkpoint at nagbigay paalala sa ilang driver.

Tiniyak niyang nakalatag na ang ipapamahaging ayuda at tulong sa mga residenteng apektado ng dalawang linggong lockdown.

Sa Linggo na uumpisahan ang pamamahagi ng ayuda mula sa national government.

Pero aminado ang alkalde na maaaring hindi ito agad mabigay lahat bago matapos ang lockdown.

"‘Yong ayuda na manggagaling sa national govt ay inaayos pa talaga, pero approved na rin. Kaya lang alam niyo naman ang gobyerno may proseso at kailangang repasuhin pa ulit. Kasi iba naman ang mga nakatira noon at mga stranded kaysa sa nagdaang mga araw," ani Calixto-Rubiano.

"Pero ang local government, dahil talagang inisip ko in case magkakaroon naman ng surge, talagang naglaan po kami ng budget para sa kahit kaunting pagkain man lang ay mabigyan namin ang aming mamamayan."

Kinumpirma niya na may naitala nang 3 kaso ng Delta variant sa Pasay. Huwebes lang ito ipinarating sa lokal na pamahalaan pero gumaling na ang mga kaso.

Nagsagawa pa rin ng contact tracing at muling ipinatest ang 3 at mga kasama nila sa bahay.

Patuloy din ang pagtaas ng active cases sa Pasay na halos nag-triple sa loob ng isang linggo at nasa 298 na noong Huwebes.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC