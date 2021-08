Pagbabakuna ng ikalawang dose ng Sinovac vaccine sa Marikina Sports Center noong Hulyo 16, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Apat na alert level ang gagamitin ng Department of Health para malaman ang kalagayan ng iba't ibang lugar sa Pilipinas pagdating sa COVID-19.

Sabi ng DOH, makakatulong ito sa mabilisang desisyon alinsunod sa sitwasyon ng COVID-19 sa isang lugar.



"Kaya kami naglagay ng alert levels because we are in a crisis at kelangan po natin ng agarang desisyon at agarang aksiyon galing sa gobyerno. These alert levels will give us triggers kung ano 'yung mga kailangan gawin at ano ang mga flagged areas natin. For us to be able to balance that and give appropriate signals, ginawa natin itong alert levels," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Pinakamababa ang Alert Level 1 kung saan may mababang bilang ng kaso, mas mababa sa 50 porsiyentong health care utilizatiion rate, negatibo ang 2-week growth rate at walang naitatalang kaso ng Delta variant.

Sa ngayon, 9 lugar sa bansa ang nasa ilalim ng antas na ito.

Sa Alert Level 2 naman, tumataas man ang kaso ay nananatili pa ring mababa ang health care utilization rate sa 50 porsiyento, negatibo ang 2-week growth rate at pero may kaso ng Delta variant.

Sa Alert Level 3 pasok ang mga lugar na naka-moderate hanggang critical rate, at nasa 50 hanggang 70 porsiyento ang total COVID-19 o critical care bed capacity. Dito napapailalim ang 42 lugar, kabilang ang 9 lugar sa Metro Manila.

Pasok naman sa Alert Level 4 ang mga lugar na nasa moderate hanggang critical risk at ang mga lugar na lagpas 70 porsiyento ang utilization rate. Pasok dito ang 37 lugar.

Walong lugar sa Metro Manila ang nasa ilalim ng Level 4 kabilang ang Las Piñas, Muntinlupa, Pateros, Quezon City, Taguig, Malabon, Makati, at San Juan.

Mahalaga sa mga lugar na naka-Alert Level 3 at Alert Level 4 na magpatupad ng granular lockdown at paghahanap sa COVID-19 active cases.

Dapat ding sikapin ng mga ospital na mas mapaluwag ang mga pasilidad at maglaan ng karagdagang kama para sa mga maaari pang magkasakit.

Mahalaga rin ang masigurong may sapat na suplay ng oxygen ang mga lugar na nasa Level 4.

Samantala, nakapagtala ang DOH ng 119 samples na nagpositibo sa Delta variant. Dito, 93 ay local cases habang 20 ay returning overseas Filipino.

Sa mga kaso, 12 ang active cases na mula Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, at Western Visayas.

Sa kabuuan, nasa 450 na ang kaso ng Delta variant sa bansa.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

