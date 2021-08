Dinagsa noong Agosto 5 ang isang COVID-19 vaccine site sa isang mall sa Las Piñas City. Mores Heramis, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) — Hinimok ng Department of Health ang mga nagpunta sa siksikang vaccination sites sa Maynila, Las Piñas, at Antipolo nitong Huwebes na mag-isolate at simulan nang obserbahan ang sarili para sa ano mang sintomas ng COVID-19.

Matatandaang pinilahan ng napakarami ang vaccine sites sa tatlong lungsod sa bisperas ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila, bagay na itinuturo ng gobyerno sa maling pagpapakalat umano ng impormasyon na hindi magkakaayuda ang mga hindi magpapabakuna bago ilagay ang Kamaynilaan sa pinakamahigpit na lockdown level.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, lubhang mapanganib ang pagdagsa ng napakaraming gustong magpabakuna sa tatlong nabanggit na lugar.

"Huwag na po nating antayin na lumala pa ang sintomas at huwag na ring antayin na kayo po ay hahanapin pa ng ating local government. Kayo na po mismo ang mag-isolate sa sarili, tawagan niyo po ang barangay niyo na meron kayong nararanasang ganyang mga sintomas," ani Vergeire.

Aminado ang opisyal na sa ganitong sitasyon ay malaking hamon sa mga LGU na magsagawa ng contact tracing sakaling magkaroon ng hawahan.

Panawagan niya sa mga dumagsa na mag-isolate na kaagad kung may mararamdamang sintomas ng COVID-19.

Paliwanag ni Vergeire, kung may hawahan ay karaniwang dalawa o limang araw bago makita ang sintomas, pero mas mabuti nang maging maagap.

Posible rin aniyang asymptomatic o walang nararamdaman pero puwede pa ring makapanghawa ang mga pumunta sakaling positibo ang mga ito sa virus.

Tiniyak naman ng opisyal na malinaw ang mga abiso sa LGU sa pagpapabakuna habang ECQ.

"Actually nagpalabas na tayo ng mga guidelines saka advisory na for this coming ECQ, and even before ECQ, because of the threat of Delta variant, medyo magkakaroon tayo ng scheduling sa ating bakunahan para magkaroon ng organisasyon. Alam kasi natin ang kapasidad ng sites natin para di magkumpol-kumpol ang mga tao," ani Vergeire.

ANTIPOLO, LAS PINAS LGUS MAY ILANG PAALAALA

Samantala, sa Antipolo City ay pagbabawalan na ang walk-in sa mga vaccination site simula nitong Biyernes.

Sabi sa Teleradyo ni Relly Bernardo Jr., pinuno ng city disaster office na mahigpit na ipatutupad ang by appointment na pagbabakuna.

Payo nila na mag-pre-register at hintayin ang text bago magtungo sa vaccination site.

Nagkaroon na rin aniya sila ng security plan sa gitna ng curfew hours na ipatutupad sa siyudad. Sa ngayon ang Rizal ay nasa ilalim ng modified ECQ.

Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan ng Las Pinas sa mga taong dumagsa sa napunong vaccine site na makipag-ugnayan sa kanilang city health office kung may nararamdamang sintomas ng COVID-19 upang isailalim sa swab test.

Las Pinas swab hotlines

09271400498

09271400492

09605146422

-- May ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News