Pinagpapaliwanag ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang opisyal ng barangay na tumanggi umanong magbigay ng quarantine pass sa mga residenteng walang vaccination card.

Sa isang viral video, makikitang tinanong ang staff ng Barangay Central sa Quezon City na si Gladys Dagaang kung ano ang requirements para makakuha ng quarantine pass.

Sagot umano ng staff nang tanungin kung makakakuha ang mga di bakunado: "Hindi mabibigyan ng quarantine pass."

Nilinaw ng nag-post ng video na gusto niya lang malaman kung totoo ang "no vaccine, no quarantine pass" policy na ipinapatupad sa kanilang barangay.

Nakarating ang video sa opisina ni QC Mayor Joy Belmonte na nilinaw na walang ganoong patakaran sa lungsod.

"Hindi kailangan ng vaccination card para makakuha ng quarantine pass dito sa lungsod," ani Belmonte.

Malinaw sa memorandum ayon kay Belmonte na nakasaad na hangga't maaari o "preferably" ay ang bakunado sa pamilya ang bibigyan ng quarantine pass.

"It is also possible na hindi naintindihan ang salitang 'preferably'. Pero ang intent nito... Is if you are in one family of 10, and 5 ang vaccinated, piliin na lang ang vaccinated member ng pamilya," ani Belmonte.

Naniniwala si Belmonte na biktima ng fake news ang tauhan ng barangay.

Pero giit ni Belmonte na isolated case lang ito.

Humingi naman ng paumanhin sin Dagaang at ang mga barangay official ng Barangay Central sa nangyari.

"Na-rattle na po ako kaya nasabi ko na 'pag walang bakuna walang quarantine-quarantine pass, which is mali. Tinututok niya talaga camera niya. Na-rattle na po ako kaya nasabi ko 'yon," ani Dagaang.

Sabi naman ng QC Task Force Vax to Normal na hindi naman talaga dapat requirement ang vaccination card sa quarantine pass lalo't aminado silang marami pa rin ang hindi nababakunahan sa siyudad.

Papadalhan ng show-cause order ng QC LGU ang barangay dahil sa insidente.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News