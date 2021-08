ABISO: Mga dapat dalhin kung mamimili habang Metro ECQ

Mga namimili sa supermarket sa Quezon City, sa bisperas ng enhanced community quarantine sa Kamaynilaan noong Agosto 5. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Sa harap ng pagpapatupad ng Metro Manila enhanced community quarantine (ECQ) ay pinaaalahanan ang mga mamimili sa mga dapat dalhin sa mga pamilihan habang naka-estriktong lockdown ang Kamaynilaan.

Sa Kamuning Market ngayong Biyernes, pinapayagang pumasok ang mga naka-face mask, face shield at may dalang alcohol.

Pero sa Sabado, Agosto 7, estrikto na silang maghahanap ng quarantine pass at vaccination card para sa mga senior citizens.

"Basta hinihingan lang namin kung anong maipakitang ID pero bukas di na puwede. Kailangang quarantine pass na. Sa totoo lang bawal nga talaga kaya nga siyempre hinihingan namin na full vaccinated na talaga hinihingi namin card," ani Miogeorge Serrano, administrator ng Retailers of Kamuning Market Association.

Sa Mega Q-Mart, face mask, face shield, at quarantine pass ang kailangan pero ayon sa guwardiya ay Lunes pa ito hahanapin.

Tatanggapin naman sa Mandaluyong Market ang quarantine pass kahit luma basta't may schedule ang pamamalengke depende sa apelyido.

Sarado naman tuwing Lunes ang nasabing palengke para sa disinfection.

Sa mga supermarket, face mask, face shield, at pagpirma sa contact tracing forms ang kailangan para makapasok.

Sa botika, hindi required ang quarantine pass pero sa ilang bangko, kailangan ng quarantine pass o kaya health declaration form.

Muli namang iginiit ng Department of Trade and Industry (DTI) na hindi pa kailangang limitahan ang bentahan ng oxygen dahil sobra pa sa sapat ang suplay.

"For now hindi pa tayo nag-i-impose ng limit, if it is necessary and extremely important, kinailangan nating mag-import, mag-i-import tayo ng medical grade oxygen," ani DTI Undersecretary Ruth Castelo.

Kung sakaling sumipa pa ang demand ay maaaring i-convert ang industrial sa medical oxygen para mapunan ang pangangailangan.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

