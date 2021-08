31 bagong kaso ng Delta variant naitala sa Western Visayas

ILOILO CITY - Nasa 31 na bagong kaso ng COVID-19 Delta variant ang naitala ng Department of Health sa rehiyon ng Western Visayas nitong Biyernes.

Ayon sa DOH-Western Visayas Center for Health Development, 19 dito ang nanggaling sa Antique, habang 7 sa Iloilo province, 3 sa Iloilo City, at 2 sa Capiz.

Ito ay ang resulta ng 99 na ipinadalang samples sa Philippine Genome Center para sa genome sequencing noong Hulyo 23, 2021.

Dagdag ng DOH-WV, may dalawang kaso ng Delta variant ang kanilang minomonitor na mga returning overseas Filipinos (ROFs) na may address sa Western Visayas. Napaalam na umano nila sa mga LGU na may kaso ng Delta variant sa kanilang lugar.

Inabisuhan na ng tanggapan ang lahat na LGUs na magsagawa ng close contact tracing at back tracing sa naitalang kaso ng Delta variant.

Sa pinakabagong datos na inilabas ng DOH-WV, may 686 na bagong kaso ng COVID-19 ang rehiyon.

Ang 190 dito ay mula Iloilo province, at sinundan ito ng Aklan (163), Iloilo City (89), Antique (72), Capiz (64), Bacolod City (58), Negros Occidental (36), at Guimaras (16).

—Ulat ni Rolen Escaniel

