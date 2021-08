Mula sa Rizal Municipal Police Station

PALAWAN (UPDATED)- Nasagip ng mga awtoridad Huwebes ng gabi ang isang maliit na Chinese rubber boat sa karagatang sakop ng Barangay Canipaan sa bayan ng Rizal, Palawan.

Lulan nito ang kapitan ng bangka na kinilalang si Lu Yunian at kasamahang tripulante na si Fu Wanke, na nanghihina na.

Bitbit din ng mga survivor sa rubber boat ang 2 pang kasamahang mangingisda na namatay matapos umanong malunod at tangayin ng malakas na alon. Isa rin sa mga kasamahan ng mga mangingisda ang nawawala.

Ayon sa impormasyon mula sa Rizal Municipal Police Station, Hulyo 9 pa naglayag mula sa Hainan, China ang mga Chinese fisherman. Nang maabutan ng masamang panahon ay nagpalutang-lutang na umano sa laot mula pa noong Agosto 1 ang kanilang sinasakyang bangka.

Agad namang dinala sa Bataraza District Hospital ang mga mangingisda at nagpapatuloy pa ang isinasagawang pag-iimbestiga.

Nagpasalamat naman ang embahada ng Tsina sa Pilipinas.

"The Chinese Embassy expressed its deep appreciation to the Philippine fishermen and authorities concerned for providing humanitarian assistance to the Chinese fishermen in a timely manner, which fully reflects their goodwill and the valuable friendship between the Chinese and Philippine peoples," saad ng embahada.

— Ulat ni Rex Ruta

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC