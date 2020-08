Umano'y rebelde na wanted sa iba't ibang kaso, arestado sa Negros Or.

Naaresto sa bisa ng warrant of arrest ang isang hinihinalang rebelde sa Barangay Binobohan sa Guihulngan City, Negros Oriental. Larawan mula sa 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army

Isang hinihinalang kasapi ng New People's Army ang naaresto sa Barangay Binobohan, Guihulngan City sa Negros Oriental, Miyerkoles ng umaga.

Si Poferio Landesa, itinuturong miyembro ng local guerilla unit na Central Negros 1 Komiteng Rehiyon-Negros-Cebu-Bohol-Siquijor, ay naaresto ng tropa ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army.

May warrant of arrest si Landesa may kinalaman sa kasong pagpatay sa isang CAFGU member noong 2018 at kasong illegal possession of firearms and explosives.

Nakuha sa kaniya ang isang kalibre .38 revolver, at 13 na mga bala.

Kasalukuyang nakakulong sa Guihulngan Police si Landesa.