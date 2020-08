PhilHealth execs bumuwelta sa whistleblowers: 'Sinisira mo buhay namin'

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Nagbitiw sa puwesto nitong Huwebes ang isa sa mga senior officials ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ilang oras bago magsimula ang ipinatawag na press conference ng ahensya.

Naghain ng kanyang irrevocable resignation si Senior Vice President for Operations Augustus de Villa. Sabi ni De Villa sa kanyang liham, alam ni PhilHealth president and CEO Ricardo Morales ang rason ng kanyang pagbibitiw.

Pero giit ni Morales na sa kabila ng panawagan ng mga mambabatas na mag-resign na sila, hindi sya magbibitiw dahil hindi pa tapos ang naumpisahan niyang trabaho.

"Pamilya ko nga nakikiusap na magbitiw na ako pero di pa ko tapos sa trabaho ko... Sinong sasagot sa mga tanong pag umalis ako? Pag natigil na tanong, ibang usapan na yun," ani Morales.

Sabi pa ni Morales, interesado rin siyang makita ang ulat ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) para makagawa ng mas akmang hakbang kung paano tatapusin ang korapsyon sa ahensya.

Sa kabila ng mga negatibong ulat tungkol sa PhilHealth, kumpiyansa si Morales na pinagkakatiwalaan pa rin siya ni Pangulong Rodrigo Duterte.

"Ang nakararating sa akin he continues to trust me," ani Morales.

HINDI LUGI

Iginiit naman ni PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaco na hindi totoong nalulugi na ang ahensya.

Patuloy din umanong lumalago ang pondong nito dahil sa kontribusyon ng mga miyembro at sa tulong din ng gobyerno.

Hiniling naman ni PhilHealth Senior Vice President Jovita Aragona na tingnan ang lahat ng specifications ng mga balak sanang bilhin ng PhilHealth para sa IT project nito.

Inalok din niya si PhilHealth board member Alejandro Cabading na makipagpulong sa kanilang IT department para maliwanagan sa kanyang mga pagdududa.

Binalikan din ng PhilHealth officials sina Cabading at Head Executive Assistant Etrobal Laborte sa isyung ibinabato sa kanila ngayon.

"That’s not fair... You should help... It has affected us," ani Limsiaco.

"Sinisira mo buhay namin. May death threats na kami. Magbibintang ka tapos magtatago ka ngayon, Laborte," ani PhilHealth Senior Vice President for Legal Sector Rodolfo del Rosario.

Sa ngayon, pinag-aaralan na rin umano ng PhilHealth kung anong kasong puwedeng isampa kina Cabading at whistleblower Thorrsson Montes Keith na nag-akusa rin ng katiwalian sa PhilHealth officials.