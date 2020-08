Pagsabog sa Beirut ‘wake-up call’: Ports authority nag-imbentaryo ng nakaimbak sa pantalan

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA – Agad na ipinag-utos ng Philippine Ports Authority (PPA) ang imbentaryo ng mga nakaimbak sa mga pantalan nito matapos ang naganap na pagsabog sa Beirut na umano'y bunsod nang nakatagong ammonium nitrate sa isang port warehouse.

Higit 100 katao, kabilang ang 2 Pilipino, and namatay sa pagsabog, samantalang 5,000 ang sugatan.

Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, kaagad silang nagpa-imbentaryo ng lahat ng naka-imbak sa mga pantalan, partikular na kung mayroon ditong ammonium nitrate, isang materyal na madaling sumabog.

“Magandang balita po. Sa initial inventory na isinubmit sa atin, wala po tayong nakaimbak na ammonium nitrate, ‘yan po ay ginagamit na po na fertilizer,” sabi ni Santiago.

Napag-alaman naman nila na may ibang kemikal at dangerous goods tulad ng fireworks na nakumpiska ng Bureau of Customs ang nakaimbak sa kanilang pantalan.

“Ang kailangan natin gawin ay makipag-ugnayan sa Bureau of Customs para magkaroon ng proper disposal sa mga materyales na ‘yan dahil talagang hindi dapat naiimbak sa loob ng warehouse ‘yan,” saad niya.

Paliwanag ni Santiago na nagsilbing “wake up call” ang trahedyang naganap sa Lebanon.

“Wake up call na dapat pag-ibayuhin ang tinatawag na dangerous goods management natin para mamonitor talaga kung anong mga materyales na ‘yan at paano storage at handling n’yan, kailangang pa-ibayuhin, pagbutihin,” sabi niya.