OWWA: 2 nasawing OFW sa Lebanon makatatanggap ng death at burial benefits

MAYNILA - May tulong na matatanggap ang pamilyang naiwan ng dalawang overseas Filipino workers (OFWs) na nasawi sa pagsabog sa Beirut, Lebanon, ito ang pagtiyak na ibinigay ni Administrator Hans Leo Cacdac ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) nitong Huwebes.

Ayon kay Cacdac, kapuwa aktibong miyembro ng OWWA ang dalawang nasawing Pilipino.

“Batay po sa record, sila po ay kasambahay doon,” sabi niya sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo.

Kabilang ang dalawa sa higit 100 nasawi sa pagsabog sa Beirut na ikinasugat rin ng libo-libong iba pa.

“Merong po 22 na naapektuhang OFWs and of the 22, 19 ang may injury, 1 malubha. Pero yung 18 sa 19 ay minor injuries,” sabi ni Cacdac. Isa naman ang nananatiling nawawala.

Kinokontak na rin aniya ng OWWA ang mga pamilya ng dalawang OFW na nasawi sa malagim na trahedya.

Una munang aasikasuhin ay ang pagpapauwi sa mga labi ng mga biktima sa tulong ng iba pang ahensiya ng gobyerno.

“Pag nakauwi na, mabibigyan ng death and burial benefits yung kaanak and then po yung livelihood doon sa naiwang pamilya,” sabi niya.

May lifetime scholarship mula elementary hanggang college na ibibigay din para sa isang anak o dependent ng nasawi.

Dagdag ni Cacdac na may makukuha rin disability benefits ang mga nasugatan pagka-uwi nila sa Pilipinas.

Paliwanag ni Cacdac na sa kabila ng deployment ban sa Lebanon, marami pa rin ang mga nakakapagtrabahong Pilipino sa nasabing bansa.

“Ang karamihan ng mga higit-kumulang na 33,000 OFWs sa Lebanon mga kasambahay,” sabi niya.