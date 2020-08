'One Hospital' makatutulong sa paghanap ng ospital para sa COVID-19 cases

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Pormal na binuksan ngayong Huwebes ng Inter-Agency Task Force (IATF) on Emerging Infectious Diseases ang One Hospital Command Center, na layong matulungan ang publiko na makahanap ng ospital para sa mga kaso ng COVID-19.

Sa command center, na inilunsad sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority sa Makati, maaaring i-coordinate sa publiko kung saang ospital maaari pang tumanggap ng mga bagong pasyente.

"May mga pasyente na hindi na matanggap ng ibang hospital dahil puno na raw," ani COVID-19 National Task Force chief Delfin Lorenzana.

"Itong center na ito ang mangangasiwa, sila ang magmo-monitor kung ano ang mga hospital ang puno, 'yong may mga bakante pa, saka 'yong mga puwede pang tumanggap," sabi ni Lorenzana.

Maaaring makontak ang command center sa pamamagitan ng Pure Force app na puwedeng i-download sa Google Play and Apple app store.

Maaari ring tumawag sa mga numerong ito:

09199773333

09157777777

02-88650500

Para maiwasan na agad mapuno ang mga medical facility, nais ng Department of Health na tanging mga kritikal at may malalang sintomas lang ng COVID-19 ang iko-confine sa mga ospital.

Ang mga mild o asymptomatic cases naman ay ire-refer sa mga itinayong isolation facilities sa Metro Manila.

Samantala, aminado naman si National Task Force chief implementer Carlito Galvez na kulang ang 2 linggong implementasyon ng modified enhanced community quarantine para tuluyang mapababa ang mga dumadaming kaso ng COVID-19 sa bansa.

Pero gagamitin umano ang panahong ito para i-recalibrate umano ang kanilang paraan ng pagtugon sa pandemya. Kabilang dito ang pagpapalakas ng bed capacity ng mga ospital sa Maynila para tumanggap ng mga kaso ng COVID-19.

Muling isinailalim simula noong Martes sa MECQ ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal matapos hilingin ng medical frontliners kasunod ng pagdami ng COVID-19 patients sa mga ospital.

Sinabi rin ni Galvez na bukod sa dagdag na intensive care unit at isolation beds, plano na rin nilang gawing COVID-19 dedicated hospital ang East Avenue Medical Center sa Quezon City.

Gagamitin din umano ng gobyerno ang panahon ng MECQ para tumanggap ng libo-libong health care workers.

Nauna nang sinabi ng DOH na plano rin nilang i-deploy ang ilang medical worker galing probinsiya para matulungan ang mga health worker sa Maynila.

Ngayong Huwebes, umabot na sa 119,460 ang kabuuang bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 50,000 ang active cases o hindi pa gumagaling.

Nasa 66,837 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling sa sakit habang 2,150 naman ang death toll, ayon sa DOH.

-- Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News