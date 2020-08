Mga canteen, yosi area sa opisina maaaring maging pugad ng COVID-19: opisyal

MAYNILA — Nagbabala ang opisyal na namumuno ng government task force sa pagtugon sa pandemya na maraming "critical area" sa ilang bahagi ng opisina dahil marami ang pumapasok doon.

Ani COVID-19 national policy chief implementer Carlito Galvez, Jr., critical areas ngayon ang workplace o economic hubs.

"We saw that the most critical areas right now are the workplace, 'yung tinatawag natin na economic hubs... We have this kind of spikes and we saw na very vulnerable talaga 'yung mass transport and common areas na parang kinakainan ng ating workers," ani Galvez.

Partikular na nakita nila na vulnerable o madaling magkahawahan ng virus sa mga common areas kung saan madalas hindi naipatutupad ang public safety at minimum health standards.

"In terms of observing minimum health standards... ang mga canteen, yong mayroon silang smoking areas, that became the source of contamination," ani Galvez.

Malaki rin ang posibilidad ng hawahan aniya sa public transportation lalo na kung hindi nasusunod ang physical distancing.

Pagdating sa mga komunidad, mataas ang rate ng transmission sa mahihirap na mga lugar kung saan hindi talaga nasusunod ang physical distancing dahil siksikan sila sa maliit na espasyo ng bahay.

"Based sa mga data na nakuha natin mula sa mga ospital, ang nakita nating contamination ay not by individuals, ngayon by families na ang contamination," sabi ni Galvez.