Meralco, umapela sa LGus at mga barangay na huwag mangharang ng meter readers

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA – Tuloy ang operasyon ng Meralco sa kabila ng ipinatutupad na modified enhanced community quarantine sa kalakhang Maynila.

Ayon kay Joe Zaldarriaga, tagapagsalita ng Meralco, kasama sa trabaho ang pagpapatuloy rin ng kanilang meter reading activity na siyang gagamiting basehan sa bill na matatanggap ng kanilang mga customers.

“Wala po tayong gagamiting estimated. Napaka-importante na makuha namin aktuwal na konsumo,” pahayag ni Zaldarriaga.



Pero hiling nila sa mga lokal na pamahalaan na hayaang makapagbasa ng metro ang kanilang mga tauhan.

“Nakikiusap kami sa mga LGUs down to the barangay level na huwag sanang harangin 'yung mga meter readers natin. They are classified under the guidance of the Inter-Agency Task Force as essential workers in the energy sector,” sabi ni Zaldarriaga.

Sa panayam kay Zaldarriaga sa ABS-CBN Teleradyo, tiniyak niyang nakasuot ng protective equipment ang kanilang mga tauhan para sa kanilang kaligtasan at maging sa kaligtasan ng komunidad na pupuntahan.

“Rest assured na ‘di naman ito magiging panganib sa kanilang kalusugan. They will be in complete protective equipment, bearing in mind safety protocols para lang hindi sila mangamba,” sabi niya.

Matatandaang noong mga nakaraang buwan, bumulaga sa mga konsumer ang mataas na singil sa kuryente matapos hindi makapagbasa ng metro ang Meralco sa gitna ng strict lockdown.