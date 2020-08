Mahigit 100 sinita sa paglabag sa curfew sa Bacoor

MAYNILA - Aabot sa mahigit 100 katao ang dinampot at sinita ng mga awtoridad sa Bacoor, Cavite matapos lumabag sa curfew sa siyudad, sa kasagsagan ng pagpapatupad ng modified enhanced community quarantine.

LOOK: Over 100 residents, including 15 minors, were apprehended by police in Baccor, Cavite during a city-wide curfew implementation to observe the MECQ.



Bacoor moved its curfew to 8pm from 10pm.



(πŸ“Έ: Rap Rodriguez & Bacoor City PIO) pic.twitter.com/SRruS70lX6