Jeepney drivers umeextra muna para mapaaral mga anak ngayong pandemya

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Kani-kaniyang pag-e-extra ang ginagawa ng mga tsuper ng jeep na hindi muna makapasada ngayong may modified enhanced community quarantine sa Metro Manila at mga karatig-probinsiya, at nalalapit na rin ang pagbubukas ng klase.

Ang tsuper na si alyas "Vic," inihahanda na ang kariton na gagamitin sa pagbebenta ng gulay at prutas sa kahabaan ng Rizal Avenue.

May mga pamilya kasi silang umaasa sa kanila at may pinag-aaral din.

"No to jeepney phaseout, at saka no to online class. Apat po ang anak ko, nasa college 'yong dalawa. Ang tuition fee, 8 percent lang ang binawas nila. Lockdown kaming jeepney driver. Pinag-aaral ko lahat sila sa hanapbuhay ko," ani Vic.

Kahit noong mas maluwag na general community quarantine, hindi nasama ang ruta nilang Blumentritt - Baclaran sa mga nakabalik sa pamamasada, kaya umekstra sila sa ibang trabaho.

"Nagta-taxi, bus driver para lang may kitain sa pang-araw-araw na ipadala sa pamilya nila. Bumalik dito sa grupo namin dahil lockdown ulit, dumarami ulit kami rito," ani Vic.

Nakitira naman sa jeep si Suzette Velasquez matapos mapaalis sa inuupahang bahay.

"Pumayag naman po 'yong may-ari ng jeep na dito kami pansamantala. Ang gusto lang po sana namin makaalis kami rito sa kalsada, makaupa kami ulit, maibalik 'yong pagbabasahan namin kasi basahan lang ang hanapbuhay namin ng partner ko eh," ani Velasquez.

Kinupkop din nila ang 84 anyos na si Mario Sugay na nakita nila sa kalsada.

Dahil senior citizen at hindi makalabas para kumita, nanlilimos na lang siya mula sa loob ng jeep bilang tulong.

Sa ngayon, nakakaraos ang mga nakatira sa jeep sa ayuda ng mga mabubuting-loob. Pero hinihintay nila ang araw na hindi na nila kailangang umasa sa iba at maibalik sa normal ang kanilang mga buhay.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News