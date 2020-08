Ilang OFW sa Lebanon hangad nang makauwi matapos ang Beirut blasts

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Sa 23 taong pamamalagi sa Lebanon, ngayon lang nakaramdam ng takot ang overseas Filipino worker na si Marivel Salimabangon, kasabay ng nangyaring pagsabog sa Beirut, kabisera ng lugar.

"Nakakatakot, kasi first time kong naranasan ‘yong ganoong kalakas na pagsabog na makita mo na 'yong ulap na hindi mo maisip kung ano ba ‘yong bumagsak o lindol ba talaga ‘yon," ani Salimbangon.

Kuwento ni Salimbangon, galing siya sa tindahan matapos mamili ng mga gulay at prutas dahil napipinto ang lockdown sa bansa nang makarinig ng malakas na pagsabog.

Noong una ay inakala niyang lindol ito kaya nagtago siya sa ilalim ng mesa.

"Sabi ko safe naman ako. Wala naman akong galos, as in, kahit, pasa as in wala. Ayon. Then s’ya na rin ‘yong nagsabi sa magulang namin na kung anong nangyari dito sa Lebanon," ani Salimbangon

Dumanas din ng matinding trauma si Roelyn Castin, na tumanggi munang humarap sa camera pero ipinakita ang nawasak na apartment ng amo.

"Ito yong bahay naming Ito ang dumagan kay Tanda kahapon. Dito si Tanda sa gitna tapos ako salo-salo ko di ko alam kung paano ko saluhin. Ito na po ang natira sa bahay namin. Diyan lang yong bomba sa tabi ng malapit ng building na mahaba. Wasak lahat. O Diyos ko! Lord Jesus!" ani Castin.

Bukod sa trauma, iniinda rin ng higit 30,000 Pinoy sa lebanon ang matinding kahirapan dulot ng pagsadsad ng ekonomiya ng bansa at ng pandemya kaya ang iba, nagbabalak nang makauwi ng Pilipinas.

“Gusto kong makasama din sila, lalo na ngayon na super–krisis ang Lebanon na ‘yong COVID virus pa na tumataas ‘yong bilang dito. Tapos super–krisis pa na walang dollar na dito na ‘yong sahod ko hindi ko makuha–kuha kasi nga walang dollar. Nasa bangko," ani Salimbangon.

Tumaas sa 135 ang kumpirmadong namatay habang mahigit 5,000 ang nasugatan sa pagsabog.

Nangako naman ang embahada ng Pilipinas sa Lebanon na tutulungan ang mga OFW na nais nang makauwi ng bansa. -- Ulat ni Rhyse Furio, ABS-CBN News