'Hindi makapaniwala': Pagdadalamhati iniinda ng mga namatayan sa Beirut blast

MAYNILA - Ikinuwento ng mga kaanak ng 2 overseas Filipino workers na namatay sa pagsabog sa Beirut, Lebanon ang mga sakripisyo ng mga pumanaw na mahal sa buhay.

Nagluluksa pa si Giovanni Mendoza dahil sa pagpanaw ng 4 anyos na bunsong anak dahil sa sakit.

Eksakto sa unang death anniversary ng anak nang matanggap ni Mendoza ang malungkot na balita sa sinapit ng asawang si Perlita.

Ikinuwento niya kung paano niya ito sinabi sa natitirang 14 anyos na anak.

"Galing ako doon sa trabaho ko sir nang umuwi ako, sinabi ko kanya na wala na ang nanay. Nakatingin lang siya sa akin sir e, noong sinabi ko sa kanya na wala na ang mama niya," ani Mendoza.

Taong 2019 nang huling nasa Pilipinas si Perlita para ilibing ang bunsong anak.

Nakipagsapalaran siya sa ibang bansa para matulungang bigyan ng mas mabuting buhay ang pamilya, kasabay ang panalanging pangalagaan ng Panginoon ang anak.

Huling beses nakausap ni Giovanni ang asawa noong araw na naganap ang malaking pagsabog sa Beirut.

Household service worker si Perlita at pumanaw sa bahay ng kaniyang employer.

Ang mensahe ni Giovanni: "Ang masasabi ko lang sa iyo, mahal ko, kahit wala ka na, tandaan mo mahal na mahal kita.”

Nasa barko naman si Rhodel Maglangit nang mabalitaan ang sinapit ng ina na si Ardel, na isa ring household service worker at taga- Zamboanga Del Sur.

Malapit na sanang matapos ang kontrata ni Rhodel nang mangyari ang insidente. Pero inabot siya ng trahedya.

"Simple lang naman ang pangarap niya para sa amin: ang bigyan ng magandang buhay at mapag-aral nang maayos. Natupad na iyong pangarap niya na iyon para sa aming dalawang magkapatid at ang bunso na lang sa ngayon ang nag-aaral at plano na niyang magtayo ng sarili niyang negosyo kung inabot pa sana siya makauwi pagkatapos ng kontrata niya kasi ayaw na niya mag-abroad sana," ani Rhodel.

Hindi rin makapaniwala ang asawa niyang si Rogelio sa natanggap na balita.

"Nagulat sir, hindi ako maniwala sir. ‘Pag dating ng umaga hindi ko alam kasi iyong bunso ko, naalala ko, bakit siya umiyak nang umaga. Hindi ko alam. Hindi ako pinagsabihan dahil baka magulat ako. Sinabi ko siya, ‘Anong nangyari sa iyo? Bakit ka umiyak?’ Iyon sir, pinakita niya picture ng mama niya sa akin," ani Rogelio.

Nagpapapasalamat si Rhodel sa mga ginawang sakripisyo ng ina, na 8 taon ding nagtrabaho sa Lebanon.

"Gusto ko siyang pasalamatan nang buo buo para sa mga sakripisyong ginawa niya sa amin at kahit buhay man niya ang magiging kabayaran nito, 'Ma, mami-miss ka namin. Kung saan ka man naroroon ngayon, sana masaya ka na.'"

Tiniyak ng Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration na makakatanggap ng tulong ang mga naulila ng mga OFW at sisikaping maiuwi ang labi ng mga ito sa lalong madaling panahon.