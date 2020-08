Hiling ng grupo sa DepEd: Irekomenda ang pag-urong ng school opening

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA (UPDATE) — Hiniling ng Teachers' Dignity Coalition sa Department of Education na irekomenda kay Pangulong Duterte na iurong muna ang pagbubukas ng klase, na nakatakda sa Agosto 24.

Sinabi sa Teleradyo ni TDC Chairperson Benjo Basas na mainam na iurong muna ang pagbubukas ng klase upang mabigyan ng sapat na panahon para sanayin ang mga guro, estudyante at magulang sa magiging sistema ng edukasyon sa pasukan.

Maliit na bahagi lang aniya sa halos 23 milyong enrollees ang gagamit ng online learning o internet sa buong bansa, at karamihan ay gagamit ng libreng printed modules.

Pero sa ngayon, hindi pa malinaw umano ang estado ng modules na gagamitin at may problema pa sa paghahatid ng mga ito sa mga bahay ng mga estudyante.

"'Yong honest assessment po namin ay hindi pa po nakahanda yung system ano po, hindi po natin pwedeng sabihin na yung mga teacher o mga estudyante ang hindi nakahanda kundi yung system po," ani Basas.

"At least kung mayroon lang po kaming magagawa at kung kami ay pakikinggan po ng Department of Education, sana i-recommend na ng ating DepEd sa pangulo na iatras muna itong pagbubukas ng klase po," dagdag ni Basas.

Pero ayon kay Education Undersecretary Jesus Mateo, tuloy pa rin ang pagsisimula ng klase sa Agosto 24.

"Matagal na tayong nagkaroon ng desisyon," ani Mateo, na nagsabing kinonsulta na rin ang pangulo at ang Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases ukol sa petsa ng school opening.

Ang learning continuity plan din ng DepEd ay ginawa para tumugon sa mga pagbabagong dulot ng pandemya, ani Mateo.

"Ang consideration natin ay risk severity categories, from the highest to modified," aniya.

Sakali umanong magkasakit ang mga guro, mayroon namang PhilHealth coverage, dagdag ni Mateo.

Mayroon din umanong alternative work arrangement para sa mga tauhan ng DepEd, kasama ang mga public school teacher.

"Halimbawa, MECQ (modified enhanced community quarantine), 'di naman pinapahintulutan na lahat lumabas 'yan eh," ani Mateo.

Nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd sa mga partner sa pribadong sektor para mabigyan ng gadgets ang mga guro.

Dahil ipinagbabawal ang pagdaraos ng klase sa mga silid-aralan ng mga paaralan sa darating na pasukan, planong ihatid ang mga aralin sa mga estudyanteng nasa mga tahanan sa pamamagitan ng modules, online classes, telebisyon at radyo.

Pinirmahan kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang panukala na nagbibigay sa kaniya ng kapangyarihang iurong ang petsa ng pagbubukas ng klase sa panahong itinakda ng batas.

-- May ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News