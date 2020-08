Higit P23.5-M halaga ng hinihinalang party drugs, marijuana nasabat sa Pasay

MAYNILA - Nadiskubre ng mga awtoridad ang lagpas P23.5-milyong halaga ng hinihinalang party drugs at marijuana na nakasilid sa mga abandonadong padala mula ibang bansa sa kanilang inspeksyon sa Pasay City noong Miyerkoles.

Gumamit ng mga asong K-9 ang mga tauhan ng Inter-Agency Drug Interdiction Task Group ng Ninoy Aquino International Airport sa parcel profiling at sweeping operation sa Central Mall Exchange Center.

Sa pasilidad dumadaan at pinoproseso ang mga padalang inililipad sa Pilipinas.

Walong parcel ang natagpuang naglalaman ng umano'y droga, na kadalasan ay mga makukulay na tabletang hinihinalang ecstasy.

Sa kabuuan, mahigit 12,000 tableta ang nadiskubre sa mga package.

Ayon kay Director Derrick Carreon ng Philippine Drug Enforcement Agency, unang pinadaanan sa narcotics detection dog ng PDEA ang mga padala.

Binuksan naman ito ng mga examiner ng Bureau of Customs para inspeksyunan kung mapansin ng aso na may kahina-hinalang laman.

Anim sa mga padala ay galing sa iba-ibang bayan sa bansang Netherlands at dineklarang naglalaman ng kape o kaya breakfast cereal.

Naka-consign o ipadadala dapat ang mga naturang parcel sa iba-ibang tao sa Maynila, Las Pinas, at Laguna.

LOOK: Parcel profiling & K-9 inspection at the Central Mall Exchange Center for airlifted packages in Pasay City yields 8 abandoned packages containing over P23.5-million worth of suspected party drugs



(πŸ“Έ: PDEA) pic.twitter.com/Sns9FHrq9x