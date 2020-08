Higit 2,000 trabaho sa video gaming industry alok ng iba't ibang kompanya

MAYNILA - Hindi bababa sa 2,000 manggagawa ang hinahanap ngayon ng iba’t ibang gaming companies sa bansa, kasabay ng paglago ng video game industry sa buong mundo habang may lockdown, ayon sa grupo ng mga gaming developers sa bansa.

Ayon kay Alvin Juban, pangulo ng Game Developers Association of the Philippines, kabilang dito ang mga sumusunod:

Programmer

Quality assurance services

Arts services

Game support

Magsasagawa rin sila ng mga training at certification exam para sa mga pinoy computer graphics (CG) artists.

Aniya, lumaki ang halaga ng global gaming industry ngayong taon.

Ngayong taon, inaasahang papalo sa $159 bilyon ang revenue ng global gaming industry, kumpara sa $152 bilyon noong nakaraang taon, ayon kay Juban.

Pero ayon kay Juban, maliit lang na porsiyento rito ang napupunta sa Pilipinas.

"The one we figured out that goes back to the Philippines is point zero zero (0.00) something, it's small, it's really quite small. I don't think we've even breached $100 million in our service industry,” ani Juban.

Makikita ang mga job opening at training opportunities sa website ng GDAP pati na rin sa kanilang Facebook page.

VIDEO GAMES PATOK NA LIBANGAN NGAYONG LOCKDOWN

Samantala, naging libangan ng marami ang paglalaro ng video games habang nasa ilalim ng mas mahigpit na lockdown ang Metro Manila at iba pang lugar sa bansa.

Naging inspirasyon ng 3D Animator na si Jergs Correa ang quarantine sa paggawa ng larong “Lockdown Hero.”

Ma-isa niyang ginawa ang laro kung saan dapat talunin ng player ang bagong coronavirus.

Mabibili ang laro sa Steam at maaaring ma-download ang lite version nito sa Google Play.

Para kay Correa, sana magsilbing inspirasyon ang kaniyang laro na tuparin ang kanilang mga pangarap na gumawa ng mga kakaibang video games.

“If someone like me can make a game all by himself, like most of the successful indie game developers out there, then you can do it too. Just remember to enjoy the journey. Use every milestone of success as a source of motivation and inspiration,” aniya.

— Ulat ni Bruce Rodriguez, ABS-CBN News