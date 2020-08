Halos P6-milyon halaga ng shabu, nasabat sa 2 buy-bust sa Makati

MAYNILA - Nasamsam ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at ng Makati City Police ang aabot sa P6-milyong halaga ng hinihinalang shabu sa magkahiwalay na buy-bust operation sa lungsod nitong Miyerkoles.

Arestado ang 2 lalaking ayon sa pulis ay magkasabwat sa bentahan ng shabu sa lungsod.

Unang inaresto ang isang alyas "Jay-ar" sa operasyon ng PDEA Special Enforcement Service at ng pulisya sa isang gasolinahan sa Barangay Pio Del Pilar bandang ala-1 ng hapon.

Nakumpiska sa kanya ang isang plastic bag na naglalaman ng 5 plastic na may nasa 500 gramo o P 3.4 milyong halaga ng umano'y shabu.

Kasama dapat ni "Jay-ar" sa transaksyon ang isang alyas "Empoy" pero hindi ito nagpakita.

Makati police arrested the alleged accomplice in a separate buy-bust 4 hours later in Bgy. San Isidro. They also confiscated from him P2.5-million worth of drugs.



(📸: Makati City PNP) pic.twitter.com/tFBHlnjvKd