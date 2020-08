Duque dapat ding managot sa 'katiwalian' sa PhilHealth: Senador

MAYNILA - Iginiit ng isang senador na dapat may panagutan si Health Secretary Francisco Duque III, sa harap ng mga pagbubunyag ng ilang anomalya sa PhilHealth.

Ayon kay opposition senator Kiko Pangilinan, hindi puwedeng walang panagutan si Duque sa nangyaring anomalya sa Philhealth dahil siya ngayon ang tumatayong chairman ng Board ng PhilHealth.

Dati ring tumayong pangulo ng PhilHealth si Duque.

Tingin ni Pangilinan na mabigat ang pananagutan ni Duque ngayong may pandemya.

"Maawa naman sana sila sa ating mga kababayan. Maawa sila sa taumbayan. Palitan na po si Duque bilang DoH secretary at IATF head. Maghanap ng mas mayroong kakayahang sugpuin ang kambal na sakit ng COVID at kurakot," ani Pangilinan.

Sa pamumuno nito, hindi raw magawa ni Duque nang husto ang mass testing at contact tracing ng COVID-19 cases pero may nagaganap naman daw na contract fixing sa tanggapan.

Kung magpapatuloy raw ang kalakaran at ang pamumuno ni Duque, patuloy raw na maraming magkakasakit at mamamatay dahil sa COVID-19 at patuloy aniyang maghihingalo ang ekonomiya.

Maaalala na noong Martes, isiniwalat ng isang opisiyal ng PhilHealth ang umano'y mga kaduda-dudang gawain sa ahensiya, na aprubado pa umano ng matataas na opisyal nito.

Nabanggit noon ni Alejandro Cabading, isang certified public accountant na parte ng board of directors, na paulit-ulit daw niyang nabuking ang mga kahinahinalang items sa information and technology (IT) budget ng ahensiya para sa taong 2020.

Aabot daw nang P2.1 bilyon ang unang proposal ng mga opisyal pero hindi daw ito pumapasa dahil maraming overpriced at redundant items.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News