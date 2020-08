Dinagat Islands sa Caraga Region nananatiling COVID-free, ayon sa prov'l health officer

Photo of Hibuson/Gibusong Island in the municipality of Loreto, Dinagat Islands province, taken in May 2017. Contributed by Justine Christie D. Mira



Sa mahigit anim na buwan nang krisis na kinakaharap ng bansa dahil sa COVID-19, tanging ang probinsya ng Dinagat Islands na lang ang walang naitalang kaso ng nakahahawang sakit sa Caraga Region sa Mindanao.

Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Jillian Francis Lee, nitong bago lang, nagkaroon ng kalituhan sa inilbas na COVID-19 tracker ng Department of Health kung saan may naitalang kaso sa probinysa.

Ngayong Huwebes, may 2 kasong nakatala sa Dinagat Islands, batay sa DOH COVID-19 tracker.

Paliwanag ni Lee, “Wala kasi kaming tinest within the Province na nag-positive. So, pinahanap namin, kasi sabi namin, baka taga-Dinagat kaso lang, nasa labas siya; wala siya sa Dinagat Islands. Pero, apparently, hindi."

"Siya ay case ng mistagging ng DOH national. So, sa ngayon wala pang confirmed case sa Dinagat Island," sabi ni Lee.

Ayon naman sa DOH, "We are currently validating our data with regard to Dinagat Islands and will make the corrections, if necessary."

Dagdag pa ni Dr. Lee, Pebrero pa lang, hinigpitan na nila ang screening measure sa mga pumapasok sa isla.

Sinusuri ng mga awtoridad ng Dinagat Islands ang mga residenteng umuuwi matapos ma-stranded sa ibang lugar. Photo courtesy of Dinagat Islands Provincial Information Office

Sa record din ng DOH Caraga, dalawang suspect cases lang ang nakatala sa Dinagat Islands.

Patuloy ang pag-monitor sa mga dumating na 100 kataong dating stranded sa bang lugar, na ngayon ay naka-quarantine sa kanilang facility.

Nasa 336 na ang naitalang kumpirmadong COVID-19 cases sa Caraga Region, as of Aug. 5, ayon sa DOH regional office. Ang mga gumaling na ay 193, samantalang 142 naman ang naka-admit at nasa mga quarantine facilities. Isa ang namatay.

Ang mga lungsod at lalawigang may kumpirmadong kaso na ng COVID-19 sa rehiyon ay ang Agusan del Norte (55), Cabadbaran City (7), Butuan City (103), Bayugan City (7), Agusan del Sur (38), Surigao City (14), Surigao del Norte (78), Tandag City (2), Surigao del Sur (22), at Bislig City (10).