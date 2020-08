Bgy. chairman sa Sultan Kudarat inaresto matapos 'manghimasok' sa drug bust

SULTAN KUDARAT, Maguindanao — Arestado ang isang barangay chairman at isang babae sa isinagawang drug operation ng mga awtoridad noong Miyerkoles ng umaga.

Ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Philippine National Police at Philippine Marines ang drug operation sa Barangay Kabuntalan.

"Matagal na natin sila na-monitor na involved sa droga covering Cotabato City, Maguindanao and nearby municipalities," ani Marlon Santos, deputy regional director ng PDEA-BARMM.

Nasabat sa operasyon ang 10 pakete ng pinaniniwalaang shabu at isang baril.

Bigong mahuli ang target na nakatakas pero arestado ang misis nito.

Inaresto rin ng mga awtoridad ang kapitan ng Barangay Kabuntalan na nakuhanan rin ng baril.

Bigla na lang daw sumulpot ang barangay chairman na si Badrudin Datumanong Pinguiaman at tinakot ang mga awtoridad na sasampahan sila ng kaso.

"Na-consummate na ang transaction may lumabas na tao sa katabing bahay ng target, identified na si Badrudin Datumanong Pinguiaman... He threatened us na mag-file siya ng complaint kung papasok kami doon sa mga bahay. Iyun ang dahilan na na-delay ang arresting team at nakatakas ang target," ani Santos.

Dumepensa naman ang chairman.

"Wala akong kinalaman doon, kung bakit di siya dinatnan o di siya nahuli, wala akong partisipasyon, hindi ko kokonsentihin kung ganon. Hindi ko lang talaga alam na may ganong aktibidad," ani Pinguiaman.

Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nahuling babae at nakatakas na mister nito.

Kakasuhan din ang chairman ng obstruction of justice at paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition.