Babae di nagbayad ng renta sa condo, kinuha pa ang ref ng landlord

MAYNILA - Inirereklamo ngayon ang isang babaeng tenant ng condo sa Barangay Kalusugan, Quezon City dahil tumakas siya sa landlord nang hindi nagbabayad ng renta at ibang bills sa buong quarantine period.

Kwento ng unit owner na si William Sarao, nitong Enero nang umupa ng 2-bedroom condominium unit ang babaeng kinilalang si Wendy Mendoza.

Pagsapit nitong Marso, iginiit umano ni Mendoza sa landlord na hindi muna siya magbabayad ng renta base sa utos ng Department of Trade and Industry na magkaroon ng moratorium bunsod ng pandemiya.

Umabot nitong Hulyo na walang binabayarang renta ang tenant ng condo. Nasa P30,000 kada buwan ang renta dapat sa unit niya.

Nagpadala pa umano ng mga pekeng payment transaction ang tenant sa landlord.

"Nag-start kasi nung March, tapos umabot July, move out dapat July 25. Pumunta ako dito, July 25 na 'yon. Nag-message s'ya di siya makakapunta," ani Sarao sa panayam sa ABS-CBN News.

"Nagkaroon payment transaction, P50,000 pero walang lumabas."

Bukod sa renta, hindi rin nabayaran ng tenant ang mga bills sa kuryente, tubig, internet, at maging mga multa sa condo dahil sa hindi pagsusuot ng mask.

Sa kabuuan, nasa P200,00 ang utang na hindi binayaran ng babae.

Nang inspeksyunin ni Sarao ang unit, napag-alaman niyang wala na rin ang refrigerator dito. Tinangay umano ng babae ang ref ng fully-furnished na condo.

"Masakit, kasi mabait kaming unit owner. Madali kaming kausap. Kung in-explain niya, kung nagsabi ng totoo, kung di nilayasan, maiintindihan namin kaso nag-iwan pa ng bills," aniya.

Napag-alaman ni Sarao na dati nang may insidente ng pangsa-scam ang babaeng tenant.

Sinasabi umano ng tenant ngayon na nasa Ilocos siya para mag-deliver ng produkto, pero mula noong July 25 hanggang ngayon, hindi na nagpakita pa ang babaeng tenant.

Samantala, tumanggi ang babae na tumakas siya sa pagkakautang at pagkuha ng ref sa condo.

Sa panayam sa ABS-CBN News, sinabi ni Wendy na nag-iipon pa siya at kayang bayaran nang hulugan ang utang niyang renta.

"Nag-iipon pa lang ako ng pang-fully paid. If tumakas, they have my address in the contract. Bakit ang tao dinadaan sa public shaming 'yung mga bagay na personal namang naaayos?" aniya.

"Kaya ko ito ma-settle. Marunong ako kumayod."

Dagdag niya, hindi rin niya ninakaw ang ref kundi ipapagawa ito dahil nasira.

"In-explain ko. Nung in-a-out ko sa lobby, sabi ko ipagagawa at nasira ang freon. Worth P8,500 ang ref," aniya.

Isinumbong na ni Sarao ang tenant sa barangay.

Nangako naman ang kapitan ng Barangay Kalusugan na magpapadala sila ng summons kay Mendoza, para sa posibleng settlement. Pero kung hindi pa siya magpapakita, pwedeng makasuhan na ang babae sa korte.

"Magkakaroon ng hearing para maayos ng barangay...pag 'di na babalik yung tenant na umalis, mag-iissue kami ng certification to file action, pwede na magkaso," ani Rocky Rabanal, kapitan ng Barangay Kalusugan.

Nagpaalala naman ang landlord at ang kapitan ng barangay sa mga unit owner na maging mas maingat sa pagkilatis ng mga umuupa sa mga condominium.