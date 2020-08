ALAMIN: Mga inaasahang bunga ng MECQ 'timeout' para sa frontliners

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Habang ang karamihan ay muling nanahimik sa kanilang bahay bunsod ng modified enhanced community quarantine (MECQ), ang mga health worker sa mga ospital ay patuloy pa rin sa kanilang pakikipaglaban para sa taumbayan.



Oras na matapos ang dalawang linggong "timeout" na hiling ng mga health worker, may magandang puwedeng asahan ang publiko sa paraan ng pagresponde ng pamahalaan sa matinding krisis na ito.

Sabi ni Department of Health (DOH) spokesperson Maria Rosario Vergeire na may 10 bagay na target nilang mangyari sa mga araw pagkatapos ng 2 linggong timeout.

Kabilang sa mga ito ang pagkakaroon ng mataas na kaalaman ng publiko sa kahalagahan at pagsunod sa minimum health standards, ang pag-trace sa di bababa sa 37 na contact ng kada isang taong positibo sa COVID-19 at ang hindi pag-stigmatize sa mga taong may COVID-19 sa komunidad.

Pero merong mga target na nangangailangan ng mas matinding pagtutok.



Kabilang na rito ang pagsailalim sa symptom check ng 100 percent ng mga household, pag-swab sa lahat na makikitaan ng sintomas, pag-refer sa lahat ng nangangailangang ma-admit o ma-isolate, at pagtukoy, pag-contain at pag-isolate sa lahat ng mga lugar na may clustering.

Ayon sa DOH, bagama't walang naging perpektong tugon sa pandemya, sinusubukan nilang maging mas maayos ito. Aminado rin ang pamahalaan na hindi madali ang nailistang mga target.

"We will try to do our best after the MECQ to make sure na pag nagbukas na naman ang economy we will be able to respond better. Pero itong phase natin ngayon, compared to the early phase of COVID, we didn’t know how to act. Ito at least, we are in a better position kasi we have identified the enemy... We are here to make sure that the public is served and we are able to deliver what has been promised," ani DOH Undersecretary Leopoldo Vega.

Tatagal ang MECQ hanggang Agosto 18.

Sa huling tala ng DOH, sumipa na sa 119,460 ang COVID-19 cases sa bansa, 66,837 dito ang nakarekober at 2,150 ang nasawi.