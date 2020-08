Alabang nagbawas ng inisyung quarantine pass ngayong MECQ

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Simula Sabado ay hindi na tatanggapin ng Barangay Alabang sa Muntinlupa ang mga lumang quarantine pass.

Namahagi na kasi sila ng mga bagong quarantine pass na mas kakaunti para mabawasan pa ang mga lalabas ng bahay ngayong balik modified enhanced community quarantine sa Metro Manila.

Ayon kay barangay chairman Tintin Abas, nag-umpisa silang mamahagi ng bagong quarantine pass noong Miyerkoles na tatagal hanggang Biyernes.

Target nilang mamahagi ng 20,000 bagong quarantine pass na siya nang gagamitin simula sa Sabado at hindi na tatanggapin ang mga luma.

Nakadepende na rin sa ibang barangay sa Muntinlupa kung magbibigay ng bagong pass o tatanggapin pa rin ang luma.

Ang mga multa na mula sa mga lumalabag sa health protocols at mga ordinansa sa Muntinlupa, malaking bahagi ang napupunta sa barangay para makatulong sa pantustos ng kanilang pondo ngayong may pandemya.

"Eighty percent ng fines ay mapupunta doon sa barangay, 20 percent lang ang mapupunta sa city government. We hope na magiging effective hindi lang dito sa COVID-19 kundi for the next years pa... Pag ang implementors ay may incentive, ito ay nakatutulong nang malaki," paliwanag ni Muntinlupa City Mayor Jaime Fresnedi.

Tulad sa ibang lungsod, bawal uminom ng alak sa mga pampublikong lugar, kundi sa bahay lang. May curfew din mula 8 p.m. hanggang 5 a.m.

Limitadong bilang lang din ng mga tricyle ang bumibiyaheng pampublikong sasakyan pero umaga hanggang gabi naman umiikot ang mga libreng sakay para magserbisyo sa mga manggagawa.