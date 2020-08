3 puganteng Korean huli sa telecommunications fraud sa Taguig

MAYNILA - Arestado ang 3 puganteng Korean national na sinasabing sangkot sa telecommunications fraud sa Taguig.

Nakilala ang tatlong Koreans na sina Lim Yeongjun, Kwom Hyeoksoo at Sim Dong Woo.

Nahuli ang mga ito sa sanib-puwersang operasyon ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration at ang PNP.

Naaresto ang mga suspek sa loob mismo ng Criminal Investigation and Detection Group CIDG sa Southern Police District sa Taguig kung saan una silang idinitine ng mga pulis.

Ayon sa Immigration Interpol Unit, ang nasabing mga Korean national ang nasa likod ng clandestine call centers sa Maynila na ginagamit ng mga ito sa kanilang iligal na mga transaksyon.

Modus ng 3 na magpakilala umanong ahente ng lending institutions sa kanilang mga biktima.

Sinasabing dahil sa phishing activities ng mga ito, nakatangay na sila ng 80-million won o mahigit US$67,000 mula sa kanilang naging mga biktima.

Ayon sa Immigration, pawang overstaying na sa bansa ang tatlo at kabilang sa red notice ng interpol. Kinansela narin ng Korean Government ang pasaporte ng tatlo.

Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, hindi pa maaring ideport ang naturang mga Korean national dahil kailangan din muna nilang harapin ang kasong paglabag sa Anti-Cybercrime law at paglabag sa access device regulation act.

"It is only after these criminal charges are resolved, and upon completion of service of sentence, if they are convicted, that we will be able to deport them," ani Morente.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News