Tindera sa Davao City binaril, ninakawan

Binaril at ninakawan ang isang 30-taong gulang na babae sa Barangay Baganihan, Marilog district, Davao City nitong Martes ng hapon.

Kinilala ng Davao City Police ang biktima na si Katrina Ruelan, isang fish vendor na taga-Bukidnon.

Nagmamaneho umano siya ng multicab sa Davao-Bukidnon road nang huminto sa lugar ng pinangyarihan dahil may bibiling customer.

Bigla na lamang umanong binaril ng suspek ang biktima at tinamaan sa kaliwang paa.

Kinuha nito ang pouch ng biktima at agad tumakas.

Sa follow-up operation ng pulisya, nahuli nila ang suspek at nakumpiska ang isang baril at pouch ng biktima na may lamang mahigit P4,000.

Dinala sa Southern Philippines Medical Center ang biktima pero pumanaw ito nitong Huwebes, ayon sa pinsan nito.

Nasa kustodiya na ng Marilog Police Station ang suspek na nahaharap sa kasong kriminal.

—ulat ni Hernel Tocmo