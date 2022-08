MAYNILA — Naka-P5,000 si "Miguel" para sa driver's license ng anak. Pero karamihan ng kaniyang nagastos, pambayad umano sa fixer.

“Nasa 3,500 po. Libuhan po dito. [Ang sabi] 'Ano ba kailangan mo? renew? Ganun para hindi na kayo maghihirap,'" ani Miguel.

Gusto sana ni Miguel ng mapabilis ang pagproseso at pagkuha ng lisensiya ng anak, kay nagbayad siya sa fixer para malaktawan ang pila at ang test.

Pero pagdating nila sa Land Transportation Office, mahabang pila pa rin ang sumalubong sa kanila.

“Akala ko hindi kami pagpi-face-to-face sa driving, pinapunta pa kami dun, nagbayad kami," ani Miguel.

Ayon sa bagong-upong hepe ng LTO na si Teofilo Guadiz III, para maiwasan ang problema sa fixer at mahabang pila sa pagkuha ng lisensiya, paiigsiin ang seminar at tests pero mas pahihirapin ang exam.

"Sa license po dahil 15 hours yung seminar baka pwede i-compress 'yan ng 3 hours… Sa practical naman po, actual driving 8 hours, di naman talaga natutupad yan alam natin 'yan, we compress it to 3 hours," ani Guadiz.

"However ang hihigpitan ko diyan 'yung examination. I'll see to it when you get the examination you are given a really a dressing on the rules of the road, 'pag hindi mo naipasa 'yan then you have to repeat the process."

Ituturo din ang pagche-check ng sasakyan sa seminar at tatanungin sa exam. Dapat aniya'y alam ng driver kung paano pangalagaan o sisiguraduhing ligtas ang imamanehong sasakyan.

"Hopefully yung practical driving test, 'yung actual na pagmamaneho tuturuan po 'yung estudyante kung papaano po 'yung tama at safe na paggamit ng sasakyan. At the end of the day, gusto namin mabawasan ang road crashes sa daan… Driving is a privilege. It is not a right," ani Guadiz.

Ipagpapatuloy din aniya ang demerit system kung saan kapag may na-irecord na paglabag sa batas trapiko ay mas iiklian ang validity ng lisensiya.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News

