Hinimok ng environmental groups si Environment Secretary Toni Yulo-Loyzaga na ipatigil ang reklamasyon sa Manila Bay.

Nagkasa ang Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas at Kalikasan - People’s Network for the Environment ng kilos-protesta sa harap ng tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa Quezon City para iparating ang kanilang pagtutol sa mga proyektong balak tambakan ng lupa ang Manila Bay.

Kabilang dito ang 2,500 ektaryang Bulacan Aerotropolis at ang 320-hectare reclamation project sa Bacoor City, Cavite.

Ayon kay Jon Bonifacio, national coordinator ng Kalikasan PNE, nasira na ang mga mangrove at corals sa mga lugar dahil sa dredging at pagtatambak ng lupa.

"Hindi tayo tutok sa development. Tutol tayo sa development na hindi kasama ang mga mamamayan. Lalo na sa nakakasira sa kalikasan," ani Bonifacio.

Apektado na rin ng reklamasyon ang kabuhayan ng mga mangingisda, ayon kay Fernando Hicap, national chairperson ng PAMALAKAYA.

"Pag nasira sa tinatambakan at doon mismo sa pinagkukunan kung saan ‘yong coral area, wala na talagang mahuli ngayon ang mga mangingisda," ayon kay Hicap.

Giit nila, huwag maglabas ng environmental permit ang DENR sa mga nasabing proyekto.

Humihiling ang mga grupo ng dayalogo sa kalihim para malaman ang kaniyang mga plano sa ahensiya, partikular sa reklamasyon.

Sa ngayon, wala pang tugon si Loyzaga sa hinaing na ito.

IBA PANG ULAT

