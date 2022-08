Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Papasada na muli ang mga school service matapos payagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magbalik-operasyon ang mga ito ngayong papalapit na ang face-to-face classes.

Sa memorandum circular ng LTFRB, sinasabing dapat lagyan ng steel grills ang mga bintana, maglagay ng seatbelt para sa lahat ng mga pasahero, gumaganang fire extinguishers, stop and go signage, at ipatupad ang pagsusuot ng tamang uniporme.

Kasama sa mga pinapayagang mag-operate ang mga may expired na certificate of public convenience (CPC) na may application ng extension of validity.

"Transport services with expiring CPCs dating from 31 March 2022 to 31 August 2022 have been allowed to file an application for Extension of Validity, with the LTFRB waiving penalties. This is in recognition of the adverse financial impact of the COVID-19 pandemic on operators and drivers of school transport services. LTFRB will also waive penalties for school service units with pending confirmation from 31 March 2020 to 31 August 2022," anang LTFRB sa pahayag.

Ang mga operator na may expiring na CPC mula Marso hanggang Agosto ngayong taon ay pinayagang mag-apply ng extension nang walang multa.

Ayon sa school bus operators, payag sila rito at kaya nilang sundin ang lahat ng item sa listahan.

Ikinatuwa ng mga operator gaya ni Lito Manalo ang balita pero tingin niya ay mas maliit ang kikitain dahil hindi napuno ang sasakyan niya na may kapasidad na 19 estudyante, at hybrid pa rin ang klase.

May mga miyembro rin ang kanilang grupo na tumigil sa pagse-service dahil sa pandemic.

Dagdag ng LTFRB, dapat sumunod sa mga health at safety protocol ang mga operator at driver kabilang na ang regular na pagche-check sa driver kung walang sintomas ng COVID-19, at pagdi-disinfect ng mga madalas hawakang bahagi ng mga sasakyan.

Dapat ding naka-face mask ang lahat ng mga nasa sasakyan.

-- Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News