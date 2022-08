Pinagsusumite ng Commission on Elections ang lahat ng political parties at coalition ng kanilang annual Sworn Information Update Statement o SIUS.

Base ito sa Comelec Resolution 10411 na may petsang July 31, 2018, ayon kay Atty. John Rex Laudiangco, Director III ng Law Department ng Comelec at tumatayong tagapagsalita nito.

Sa ilalim ng nasabing resolusyon, obligado ang lahat ng political parties at coalition nito na maghain ng kanilang SIUS sa Clerk of the Commission hindi lalagpas sa Agosto 15, 2022.

Ayon sa Comelec, ang kabiguang magsumite ng mga kinakailangang dokumento ay ikokonsiderang prima facie evidence para ipagpalagay na nabuwag o wala na ang partido.

Maaari rin anila itong magresulta sa pagkansela ng registration ng isang political party matapos ang kaukulang notice o abiso at pagdinig ng komisyon.