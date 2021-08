MALAYSIA -- Puwede ng mag-walk-in para makakuha ng COVID-19 vaccine ang mga Pilipino sa Klang Valley, Malaysia ayon na rin sa anunsiyo ang Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur.

Paalala ng Embahada, ‘first-come-first-serve’ ang polisiya sa walk-in vaccination kada araw at depende sa available supply ng bakuna ang tatanggaping mga indibidwal. Mapapabilang sa susunod na araw para sa priority walk-in ang hindi aabutin ng supply.

Ang mga kwalipikadong Pilipino na residente ng Klang Valley ay maaaring pumunta sa Bukit Jalil National Stadium sa mga sumusunod na schedule simula 2:00pm:

Edad 40 pataas o may comorbidities -- August 9 to August 11, 2021

Edad 18 pataas -- August 12 to August 22, 2021

Schedule ng walk-in vaccination para sa mga residente ng Klang Valley sa Malaysia

Sa mga pupunta sa vaccination center, kailangang dalhin ang mga sumusunod na dokumento:

Proof of identity with proof of age, halimbawa identity card, valid passport, o driver's license. Proof of residence in Klang Valley, halimbawa address na nasa identity card, driver's license, utility bill o credit card, employee card, student card, letter of agreement, o iba pang papeles. Para sa may mga comorbidity, proof of medical condition/comorbidity katulad ng treatment cards, hospital appointment cards o medical certificate.

Mga dokumentong dapat dalhin sa walk-in COVID-19 vaccination sa Klang Valley, Malaysia

Samantala, pumalo na sa 1,163,291 ang kumpirmadong mga kaso ng COVID-19 positive sa Malaysia as of August 4, 2021 habang 16,024,916 dose ng COVID-19 vaccine ang na-administer as of July 15, 2021, ayon sa tala ng World Health Organization o WHO.